ビジネスメールでよく使う「今後とも」の使い方について解説します。一般的に締めの挨拶に使われることが多い言葉ですが、何気なく使っていると場合によっては失礼にあたる可能性があります。

「今後とも」の正しい意味や使い方を知って、ビジネスシーンで適切に使えるようにしましょう。

「今後とも」の意味と類語

「今後とも」の基本的な意味や類語について紹介します。

「今後とも」は「これからも」「以後も」

「今後とも」を形成している「今」も「後」もこれから先の未来を意味する言葉であり、「今後とも」は「これからも」「以後も」という意味です。「とも」は「同じであること」「一緒」の意味があり、これからも末永く一緒にいるというニュアンスも含まれています。

主にフォーマルな場で使われることが多く、プライベートの場や「今後とも」では堅苦しく感じられてしまう場合は、次項にあげる類語に言い換えるといいでしょう。

「今後とも」の類語は「これから先も」「将来的にも」

「今後とも」を言い換えると「これから先も」「将来的にも」になります。どちらも「これから先の」時間を意味する言葉なので、「今後とも」では堅苦しすぎ、もう少しカジュアルな表現にしたい場合などに言い換えるのがおすすめです。

「今後とも」を使ってはいけないパターン

「今後とも」はフォーマルな場やビジネスシーンでよく使われる言葉ですが、場面や相手との関係性によっては、かえって状況が悪化することもあります。「今後とも」を使ってはいけないパターンをまとめました。

謝罪するとき

メールの締めに使うことも多い「今後とも」ですが、謝罪するときには使わないようにしましょう。謝罪するべき局面で「今後とも」を使ってしまうと、謝ることより今後の関係性の継続にばかり目が向いているようにみえ、反省していることが伝わりにくくなります。

相手によっては不快に感じてしまうこともあるので、今後の関係性の継続を望むのであれば真摯に謝ることを優先しましょう。

継続的な付き合いがないとき

今後継続的な付き合いをする可能性が低い相手に対して「今後とも」はなるべく使わないようにしましょう。使っても間違いではありませんが、継続的な付き合いがない、今後も見込めない状況というのは、相手もこちらと継続する意思がない、メリットがないと感じているということです。

継続するつもりのない相手に「今後とも」と言われても困ってしまうので、「機会があれば」というニュアンスを含む文章にするといいでしょう。

親しい相手に連絡するとき

「今後とも」はこれからの関係性の継続をお願いする言葉なので、「今後とも」を使う時点では相手との関係性には若干距離がある場合が多いです。そのためすでに継続して関係性を築いている同僚や知人のような親しい相手に使ってしまうと、急によそよそしくなったように感じられてしまうでしょう。

親しい相手には「いつもありがとうございます」「これからもよろしく」といったカジュアルな表現が適しています。相手にあわせて使い分けできるようになっておきましょう。

「今後とも」と「引き続き」の違い

「今後とも」によく似た言葉として「引き続き」があります。どちらもメールの締めに使われることの多い言葉ですが、どのような違いがあるのか知っておきましょう。

「引き続き」の使い方

「引き続き」は文字通り取引や何かのやり取りが続いている最中に使われる傾向があります。例えば商品の受発注をメールでおこなっていた場合、商品を注文してから受け取るまでに何通ものメールでやり取りすることになります。

それらのメールの末尾には「引き続きよろしくお願いいたします」を使うのがよいでしょう。

「今後とも」の使い方

「今後とも」は基本的に、取引ややり取りが一段落しても、これからも関係を続けたいというときに使います。

例えば上記の商品の受発注の場合、商品を受領するまでのメールでは締めの文章を「引き続きよろしくお願いいたします」、商品を受領して一通りのやり取りが完了したら、これからも関係を継続していきたいという思いを込めて「今後ともよろしくお願いいたします」と使い分けられるでしょう。

ただし「今後とも」に関してはやり取りの最中でも使うことができますが、「引き続き」は取引が一段落したときに使うのは少々不自然です。

「今後とも」「引き続き」に対する返信は?

「今後ともよろしくお願いいたします」「引き続きよろしくお願いいたします」というメールをもらった場合、もちろんそのままの文章で返信しても構いません。しかし「今後ともよろしく」とメールした側からすれば、少々素っ気ない印象を受けるかもしれません。

返信するときは、冒頭に「こちらこそ」「至らない点もあるかと存じますが」といった言葉を添えるといいでしょう。相手からの「今後ともよろしくお願いしたい」という思いを受け止めたうえで、「むしろお願いするのはこちらのほうです」といったニュアンスが含まれます。

「今後とも」と一緒に使われる言葉

「今後とも」は単体で使うこともあれば、他の言葉と一緒に使うこともあります。「今後とも」と一緒に使われる言葉や、どのようなニュアンスを含むのかをご紹介しましょう。

「何卒」

より丁寧な表現にしたいときは「何卒」をつけるといいでしょう。「今後とも何卒よろしくお願いいたします」という使い方になります。「何卒」には「どうぞ」「どうか」という意味があるので、相手に対し丁寧に関わりたいときに適した表現です。

「切に」

「願い」の部分を強調したいときは、「切に」を使うといいでしょう。「切に」には「心の底から強く思う」という意味があります。「今後ともご縁が続きますことを切に願っております」というように、「今後とも」からはじまる文章の「願う」の前に入れるのがベストです。

「伏して」

より切実な思いを伝えたいときは「伏して」を使うようにしましょう。「伏して」には「切に願う」「つつしんで」という意味があります。「今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、伏してお願い申し上げます」というように、少々堅苦しいくらいの丁寧な文章になります。

一緒に使う言葉でより丁寧な表現になります

「今後とも」の英語表現

「今後とも」を英語で表現した場合についてまとめました。どちらもビジネスメールでよく使われる表現なので、海外企業とのやり取りが発生したときには活用してみてくださいね。

look forward to ~

「これから楽しみにしています」という意味の「look forward to~」は日本語の「今後とも」に該当する表現です。「I'm looking forward to working with you.」で「これからあなたと一緒に働くことを楽しみにしています」という意味になります。

中学校までで習う英単語のみで構成されているので、英語に苦手意識があるという方でも使いやすいでしょう。

Thank you for ~

「Thank you for your continued support.」は直訳すると「あなたの継続的なサポートに感謝します」となりますが、これも日本語の「今後ともよろしくお願いいたします」に該当する言葉です。もっとシンプルにするなら「Thank you for your business.」で、この2つはビジネスメールでもよく使われます。

よりカジュアルな表現で「Let’s keep in touch(これからもよろしく)」という表現もあるので覚えておきましょう。

「今後とも」は万能フレーズ! ニュアンスに違いを持たせよう

「今後とも」の意味や使い方についてまとめました。

「今後とも」は基本的に万能で使いやすい言葉ですが、微妙に異なるニュアンスを出したいときは言い換えや言葉を追加するといいでしょう。

デキるビジネスパーソンになるためにも、場面に応じて適切な言葉を使えるようにしておくことは重要です。