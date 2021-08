「仕様」と「要件」はビジネスシーンでよく使われる言葉です。IT業界など特定の分野では目にする機会も多いでしょう。本記事では、仕様と要件の意味をご紹介します。

また、それぞれを使いわけるための例文や類語・英語表現のほか、仕様書の書き方のポイントについて説明するので、ぜひ目を通してください。

仕様と要件を使いわけるためには、それぞれの意味を把握することが大切です。まずは、仕様と要件の意味をみてみましょう。

仕様は「しよう」と読む言葉です。ふたつの意味を持っています。

意味1: 物事のやり方や仕方、方法

意味2: 機械類や建物などの内容や構造

どちらの意味になるかは会話の内容や場面によって異なります。

要件は「ようけん」と読みます。要件にはふたつの意味があります。

意味1: 大事な用事。大事な事柄

意味2: 必要な条件。欠かすことができない条件

会話の内容や場面によって、どちらの意味になるかが違ってきます。

仕様と要件はIT用語としてもよく使われます。

IT用語としての「仕様」

製品やサービス、システムなどを開発するときに定めたくわしい設計のことを指します。コンピューターやその周辺機器、ソフトウェアやサービス、システムにおいて、規格・性能・機能・部品などの設計の詳細を意味しています。日本では「仕様」と同じ意味で「スペック」という言葉を使うこともあります。

IT用語としての「要件」

「ソフトウェア要件」や「システム要件」という使い方をし、ソフトウェアやシステムに必要な機能や性能のことを指します。また、要件に関する言葉がいくつか存在します。

システムやソフトウェア開発において実装すべき機能・満たすべき性能などを明確に定義したもの、することを指します。実際に開発や実装作業が始まる前に行う作業のひとつとなります。

「要件定義」の前段階では、発注者が何を求めているのか明確にする作業を「要求定義・要求分析」などと呼びます。

システムやソフトウェア開発の初期の段階で、対象業務のフローなどを定義していきます。対象業務の現状分析を行い、業務の流れを明確化します。そのうえで対象業務のフローや入出力情報を定めたものが業務要件になります。

システムやソフトウェア開発において、必要な機能や挙動を定義したものです。どのような機能を備え、どう反応するのか、必ず搭載すべき機能と処理内容、データ形式などを定めていきます。機能要件は要求定義・要求分析や要件定義の工程で検討され決定します。

IT用語の仕様と要件の違い

IT用語としては、要件が先にきて仕様が後にくるというイメージを持つと理解しやすいです。

要件 → 製品を開発する前の段階で求められる必要な条件

仕様 → 要件を実現するために策定された、製品の規格・性能・機能・部品の詳細・スペック

ここまで仕様と要件の意味を説明してきました。それを踏まえ、ここでは仕様と要件を正しく使うために例文をご紹介します。

まずは、仕様の例文をみてみましょう。

次は要件の例文をみてみましょう。

ここでは、仕様と要件の類語・言い換えをご紹介します。仕様と要件に分けてみてみましょう。

仕様の類語・言い換えは下記の通りです。

・設計関連

規格、スペック、など

・物事を達成するための方法

道筋、途方、経路、道順、やり方、など

・操作するための手順

順序、筋道、手立て、メソッド、プロシージャ、など

要件の類語・言い換えは下記の通りです。

・物事の前置きとなる条件

前提、条件、土台、基礎、原則、基盤、前置き、下地、コンディション、など

・必要な条件

必須条件、必要項目、必須要素、マスト、など

ここでは、仕様と要件の英語表現をご紹介します。仕様と要件に分けてみてみましょう。

specification で「仕様」を意味します。日本語ではspecificationを略して「スペック」と表現されることも多いです。

英語: Once the specifications have been changed, please let me make another announcement

意味: 一度仕様を変更した後、改めて発表させてください

requirement、necessary condition などが日本語の「要件」に該当します。

英語: In order to apply for this audition, you need to meet the requirements

意味: このオーディションに応募するためには、要件を満たす必要がある

英語: He satisfied a necessary condition for this profession

意味: 彼はこの職業に必要なある要件を満たしていた