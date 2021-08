「滅相もない」は、日常会話やビジネスシーンでも耳にする機会がある言葉ですが、正しい意味や使い方を理解している方は少ないかもしれません。

そこで本記事では、「滅相もない」の意味や由来を解説。「滅相もない」の敬語表現やシチュエーションごとの例文も紹介するとともに、類語や英語表現についてもまとめました。

「滅相もない(めっそうもない)」の意味は「とんでもない」や「あるべきことではない」です。基本的に相手が発言したことに対して否定するときに使います。

「滅相もない」の「滅相」は仏教用語のひとつです。仏教では生物や物事の移り変わる姿を「四相」と表現しています。「四相」は生まれることを「生」、存在することを「住」、変化することを「異」、なくなることを「滅」としており、このなくなること・終わることの「滅」が「滅相」の語源です。

生物にとっては命の終わりは避けては通れません。しかし、生きたい気持ちが強い人にとって「四相」の最後である「滅」は「思いもよらないこと・あってはならないこと」と考えられます。

そこから転じて「滅相もない」は、「とんでもない」や「あるべきことではない」という意味になりました。

「滅相もない」は、この言葉単体でも意味が伝わるので、同僚など同等の立場の人や目下の人に対してはそのまま使える言葉です。

しかし敬語表現ではないので、上司や目上の人に使う場合は「滅相もないです」や「滅相もないことです」など語尾に丁寧語の「~です」をつけて使用しましょう。

「滅相もない」は「謙遜するとき」「否定するとき」「謝罪への返事をするとき」の3つの場面で使えます。それぞれ例文とともに使い方を確認していきましょう。

褒められたり賞賛されたりしたとき、そのまま肯定してしまうと自信過剰と受け取られるほか、謙虚さが足りないと認識されてしまうかもしれません。

誰かに褒められたときには、「滅相もない」を使って礼儀正しさと慎ましさを表しましょう。

「滅相もない」は、何かに対して強い否定をする際にも使える表現です。「違います」と発言するよりも、相手に不快感を与えることなく否定できるので上手に活用してみましょう。

相手から謝罪の言葉を受け取るとき、「滅相もない」を使用することで、謝罪を受け取るほか、「謝ることではない」というニュアンスを伝えられます。

しかし、謝罪への返事をするときの「滅相もない」は、目上の人や上司には使えないので注意しましょう。

仮に目上の人や上司など敬意を表す相手から謝罪されたときは、次の言葉を活用してください。

「滅相もない」の類語や言い換えもあわせて覚えましょう。代表的なものを4つ紹介します。

「とんでもない」は「思いがけない」や「もってのほか」、「まったくそうではない」という意味を持っています。「滅相もない」と同じく褒められたときの謙遜や相手に言葉を否定するときに使える言い回しです。

「とんでもない」は「滅相もない」よりもやや柔らかい表現になるため、ビジネスシーン以外で使うといいでしょう。

「思いがけない」は、「思ってもみない」「意外である」「予測しない」という意味があります。

「思いがけない」は「滅相もない」よりもざっくばらんな言い方になるため、目上の人や上司など敬意を表す相手に使うのは避けたほうがいいでしょう。

「恐れ(畏れ)入ります」で使われている「恐れ(畏れ)入る」は「相手の好意に対してありがたいと思うこと・恐縮すること」という意味を持っています。

相手からの賞賛に対して謙遜するときに「恐れ(畏れ)入ります」を使えますが、相手の言葉を否定する場合には使えないので注意しましょう。

「恐縮です」の「恐縮」は「相手の厚意を受けるときに申し訳なく思うこと」という意味を持っています。謙遜の気持ちを表現でき、「恐れ(畏れ)入ります」と同じシーンで使用可能です。

目上の人や上司に使う場合は、「恐縮でございます」のように丁寧語の「ございます」をつけると、より謙遜を表現できます。

謙遜の意味で「滅相もない」を英語で表現する際は「Don't be so absurd」が使用できます。

A: You're so good at Japanese.(あなたの日本語はとても上手ですね)

B: Don't be so absurd.(滅相もないです)