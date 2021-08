スマートフォン向け次世代声優育成ゲーム『CUE!』のメインキャラクターによるユニット「AiRBLUE」が出演するイベント「CUE! 2nd Party『Sing about everything』」が、2021年8月15日(金)に、立川ステージガーデンにて開催された。

昼夜二公演で開催された本イベントには、「AiRBLUE」の内山悠里菜(六石陽菜役)、稗田寧々(鷹取舞花役)、守屋亨香(鹿野志穂役)、緒方佑奈(月居ほのか役)(以上【Flower】)、鷹村彩花(天童悠希役)、宮原颯希(赤川千紗役)、飯塚麻結(恵庭あいり役)、村上まなつ(九条柚葉役)(以上【Bird】)、安齋由香里(夜峰美晴役)、松田彩希(神室絢役)、山口愛(宮路まほろ役)、鶴野有紗(日名倉莉子役)(以上【Wind】)、立花日菜(丸山利恵役)、小峯愛未(宇津木聡里役)、佐藤舞(明神凛音役)、土屋李央(遠見鳴役)(以上【Moon】)ら総勢16名が登場。息のあったダンス、パフォーマンス、そして歌唱の相まった、勢いのあるステージを繰り広げた。

今回のステージでは、曲間のMCが朗読劇の形式で行われており、次々と披露される楽曲を、スクリーンに映し出されるゲームの劇中アニメの映像とともに、作品の世界観に浸りながら楽しむことができるのも大きな特徴となっていたほか、【Flower】【Bird】【Wind】【Moon】といった、ユニットによる楽曲では、色とりどりの衣装に身を包んだ各メンバーが、目まぐるしくステージを駆け巡り、『CUE!』、そして「AiRBLUE」の魅力を存分に見せつける構成で、観客を魅了した。





Flower





Bird





Wind





Moon

そして、ステージにてTVアニメ『CUE!』の第1弾PVが解禁され、2022年1月より放送開始となることを告知。メンバーが実際にアフレコに挑む姿を交えた映像で、アニメへの期待を大きく高めたところで、新衣装を身に着けたメンバーが、ラストスパートとばかりに楽曲を立て続けに披露。

●TVアニメ『CUE!』PV第1弾

最後の挨拶では内山悠里菜より「私たちの物語はまだまだ続いていきますので、見守っていてください!」と言って、およそ2時間のステージを駆け抜けた。

なお、夜の部では、11月18日~11月21日にかけて「CUE!&DIALOGUE+展示イベント」が秋葉原イベントスペース エンタスにて開催されるほか、11月21日にはニューピアホールにて「CUE! Reading Live Vol.5 ~Wind&Moon~」の開催を告知。TVアニメの放送開始時期も決まり、ますますの盛り上がりが期待される『CUE!』、そして「AiRBLUE」のさらなる展開にも注目しておきたい。

「CUE! 2nd Party『Sing about everything』」は、夜の部の模様が、ZAIKOにてオンライン配信されており、8月22日(日)23:59までアーカイブ視聴が可能となっている。チケットは3,500円(税込)で、8月22日(日)21:00まで販売されているので、こちらもあわせてチェックしておきたい。各詳細は公式サイトにて確認してほしい。

■「CUE! 2nd Party『Sing about everything』」夜の部アーカイブチケット情報

【チケット料金】3,500円(税込)

【チケット販売期間】2021年8月22日(日)21:00まで

【アーカイブ視聴期間】2021年8月22日(日)23:59まで

【配信プラットフォーム】ZAIKO

●CUE! 2nd Party『Sing about everything』セットリスト

【昼の部】

M-01. さよならレディーメイド

M-02. 私たちはまだその春を知らない

M-03. マイサスティナー

M-04. Radio is a Friend!

M-05. CUTE♡CUTE♡CUTE♡

M-06. our song

M-07. Field of Flowers/Flower

M-08. ハミングバード/Bird

M-09. ぐっばいおぶじぇくしょん/Wind

M-10. Determination -声の架け橋-/Moon

M-11. Red or Blue?/Flower

M-12. NAZO-NAZE Jumping!/Wind

M-13. Reach For The World!/Moon

M-14. Land"e"scape/Bird

M-15. 雫の結晶

M-16. カレイドスコープ

M-17. 白い沿線

M-18. 最高の魔法

M-19. beautiful tomorrow

M-20. Colorful

M-21. ミライキャンパス

M-22. Forever Friends

【夜の部】

M-01. さよならレディーメイド

M-02. 私たちはまだその春を知らない

M-03. マイサスティナー

M-04. Radio is a Friend!

M-05. CUTE♡CUTE♡CUTE♡

M-06. our song

M-07. Field of Flowers/Flower

M-08. ぐっばいおぶじぇくしょん/Wind

M-09. ハミングバード/Bird

M-10. Determination -声の架け橋-/Moon

M-11. Knocking on My Dream!!/Flower

M-12. にこにこワクワク 最高潮!/Bird

M-13. MiRAGE! MiRAGE!!/Moon

M-14. キセキなSummer!/Wind

M-15. 雫の結晶

M-16. カレイドスコープ

M-17. 白い沿線

M-18. 最高の魔法

M-19. beautiful tomorrow

M-20. colorful

M-21. ミライキャンパス

M-22. Forever Friends