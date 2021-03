スマートフォン向け次世代声優育成ゲーム『CUE!』のメインキャラクターによるユニット「AiRBLUE」が出演するイベント「CUE! Reading Live vol.4~Flower~」が、2021年3月26日(金)に、池袋・harevutaiにて開催された。

朗読パートとライブパートで構成されるリーディングライブ第4弾となる今回は、「AiRBLUE」より、内山悠里菜(六石陽菜 役)、稗田寧々(鷹取舞花 役)、守屋亨香(鹿野志穂 役)、緒方佑奈(月居ほのか 役)ら「Flower」のキャスト4名が登場。前回引き続き、現地観覧とオンライン生配信での開催となった。

「Flower」のチームシングル「Red or Blue?」のジャケットを再現したキュートな新衣装でステージに姿を見せた4人は、ペンライトと拍手で迎える客席、さらに生配信で見守るマネージャー(ファン)に向けて、手を振りながら笑顔で挨拶。新衣装のポイントを紹介しつつ、朗読パートに突入する。

朗読パートでは、ゲーム内のエピソードを再構成した朗読劇「わたしたちにできること」を熱演。新人声優ならではの悩みをぶつけ合いながら、仲間との絆を確認するなど、「Flower」のメンバーが歩んできたこれまでが詰まった内容となっていた。

さらに、朗読劇の途中には、劇中作「まお国・魔王、国をなす」の生アフレコを披露。「まお国」の配役は、恒例となっている事前のTwitter投票にて決められており、魔王役を守屋、勇者役を稗田、司祭役を緒方、少女役を内山がそれぞれ担当し、リーディングライブならではの「まお国」の世界を表現した。

待望のライブパートでは、2020年9月16日にリリースされた「Flower」のチームシングルより、「Red or Blue?」と「Field of Flowers」、さらに4月21日にリリースされる「AiRBLUE」の1stアルバム『Talk about everything』より「ミライキャンバス(Flower Ver.)」を激しさと可愛らしさを織り交ぜたダンスとともに披露し、リーディングライブの幕を閉じた。

なお、「CUE! Reading Live Vol.4〜Flower〜」の模様は、ZAIKOにてチケットを購入することで、3月29日(月)23:59までアーカイヴ視聴が可能となっている。チケットの販売は3月29日(木)18:00までとなっているので、見逃してしまった人はこちらをチェックしてみよう。また、キャストがイベントで使用した台本と同じものがきゃにめにて販売中。

TVアニメ化が決定しているほか、1stアルバムの発売、そして夏にはワンマンライブも開催される『CUE!』、そして「AiRBLUE」の詳細は公式サイト(https://www.cue-liber.jp/)にて。

■「CUE! Reading Live Vol.4~Flower~」セットリスト

M-01. Red or Blue?

M-02. Field of Flowers

M-03. ミライキャンバス(Flower Ver.)