28日に放送された『東京2020オリンピック』主な番組視聴率は、以下の通り。
・「野球男子オープニングラウンド・日本×ドミニカ共和国」(NHK総合 12:20～)個人6.0%、世帯11.5%
・「野球男子オープニングラウンド・日本×ドミニカ共和国」(NHK総合 13:05～)個人5.4%、世帯10.5%
・「野球男子オープニングラウンド・日本×ドミニカ共和国」(NHK総合 14:05～)個人6.0%、世帯11.6%
・「野球男子オープニングラウンド・日本×ドミニカ共和国」(NHK総合 15:05～)個人7.3%、世帯14.0%
・「柔道敗者復活戦～準決勝・女子70kg級」(NHK総合 17:00～)個人6.6%、世帯12.8%
・「体操決勝・男子個人総合」(TBS 19:00～)個人7.8%、世帯13.0%
・「バレーボール男子予選ラウンド・日本×イタリア」(NHK総合 19:58～)個人5.4%、世帯9.6%
・「サッカー男子一次ラウンド・日本×フランス」(フジテレビ 20:00～)個人11.5%、世帯18.5%
・「体操表彰式・男子個人総合」(TBS 22:10～)個人6.4%、世帯11.0%
視聴率の数字は、ビデオリサーチ調べ・関東地区。