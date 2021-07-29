きょう29日の『東京2020オリンピック』中継番組のテレビ放送スケジュールは、以下の通り。
※各局ホームページの発表情報を元に作成。変更の場合あり。
・7:25～10:50
ゴルフ 男子・第1ラウンド＝NHK BS1
・7:50～17:00
卓球 女子シングルス・準決勝、男子シングルス・準決勝＝テレビ東京系
・8:55～10:00
バドミントン 混合ダブルス・準決勝「渡辺勇大＆東野有紗×王懿律＆黄東萍」＝NHK総合
・9:00～10:55
7人制ラグビー 女子・予選リーグ グループB「フランス×フィジー」「カナダ×ブラジル」、グループC「アメリカ×中国」「日本×オーストラリア」＝NHK Eテレ
・10:00～12:45
競泳 男子800m自由形・決勝、男子200m平泳ぎ・決勝、女子100m自由形・準決勝、男子200m背泳ぎ・準決勝、女子200mバタフライ・決勝、男子100m自由形・決勝、女子200m平泳ぎ・準決勝、男子200m個人メドレー・準決勝、女子800mリレー・決勝＝NHK総合
・10:55～14:30
柔道 女子78kg級・1回戦～準々決勝、男子100kg級・1回戦～準々決勝＝NHK Eテレ
・10:55～12:55
卓球 女子シングルス・準決勝「伊藤美誠×孫穎莎」＝NHK BS1
・13:00～16:00
ゴルフ 男子・第1ラウンド＝NHK BS1
・13:05～16:50
バスケットボール 男子・予選リーグ グループC＝NHK総合
・16:40～21:54
バドミントン 男子シングルス・1回戦、女子ダブルス・準々決勝＝テレビ朝日系
・16:55～18:50
柔道 女子78kg級・決勝、男子100kg級・決勝＝NHK総合
・17:00～23:00
卓球 女子シングルス・3位決定戦・決勝ほか＝テレビ東京系
・17:55～18:55
7人制ラグビー 女子・予選リーグ「日本×アメリカ」＝NHK Eテレ
・18:20～19:50
水球 男子・予選リーグ グループA「日本×ギリシャ」＝NHK BS1
・18:55～20:40
競泳 女子800m自由形・予選、男子100mバタフライ・予選、女子200m背泳ぎ・予選、混合400mメドレーリレー・予選＝NHK Eテレ
・19:30～22:30
体操 女子個人総合・決勝＝NHK総合
・19:55～22:00
卓球 女子シングルス・3位決定戦・決勝＝NHK BS1
・20:40～22:15
ホッケー 女子・予選リーグ グループB「日本×アルゼンチン」＝NHK Eテレ
・21:15～22:30 体操 女子個人総合・決勝＝NHK総合