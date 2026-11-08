フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、1日に放送された「今夜もママに会いたくて ～新宿 おせっかいスナック物語～ 前編」。東京・新宿区荒木町のスナックで、客のおせっかいを焼き続ける“みこママ”ことふみ子さん(61)と周囲の人々を追った田渕慶ディレクター(ライド)は「最初から“NGなしです”という人は初めて」と、取材を振り返る。

『ザ・ノンフィクション』では新宿二丁目の深夜食堂「クイン」の名物ママ・りっちゃんを追った田渕D。今回はどのようにみこママと出会い、その人間模様にカメラを向けることになったのか。きょう8日に放送される「後編」を前に、取材の舞台裏を聞いた――。

きっかけは「りっちゃんみたいな人が荒木町にいるぞ」

田渕Dが初めてみこママと出会ったのは、約3年前。「クイン」が閉店する際の取材中、常連客から「りっちゃんみたいな人が荒木町にいるぞ」と紹介されたのがきっかけだった。

実際に店へ連れて行ってもらうと、そこにいたのは、宮城県出身ながら“大阪のおかん”のような豪快なキャラクターの女性。底抜けに明るいママは、客の悩みに耳を傾け、迷う人の背中を押す。時には離婚した2人に「もう一度やり直しなよ」と本気で復縁を持ち掛け、帰り際には「触れ合うことで伝わるものがあるから」と、客をギュッと抱きしめてお見送りするのが決まりだ。

東日本大震災を機に突然タイへ移住した後、山梨でスナックを始めるなど、一つの場所にじっといられないような行動力の持ち主で、田渕Dは「人生がぶっ飛んでいるなと思いました」と第一印象を振り返る。

紹介されてから半年に1回ほどのペースで店に通っていたが、当時は「クイン」の取材を終えたばかり。「同じようなテイストを続けるのも違うだろうなと」と考え、『ザ・ノンフィクション』の企画として温め続けていた。

転機となったのは、番組のチーフプロデューサーからスナックを題材にした企画を相談されたこと。田渕Dは早速、みこママに本格的な取材を持ちかけた。

そこで返ってきたのが「NGなしで私は受けます」という言葉。この時のことを「取材を相談して最初からそんなことを言う人は初めてでした」と振り返る。

女性客同士が会話を楽しむ珍しいスナック

みこママの店に興味を持ったもう一つの理由は、客層にあった。「とにかく女性が多かったんです。スナックで女性が多いというのはなかなかないので、面白いなと思いました」と興味が湧いた。一般的なスナックとは異なり、カラオケも置いておらず、女性客同士が会話を楽しむ空間が形成されていたのだ。

その会話を聞いていると、「嫌なことがあったとか、話を聞いてほしいから来るのではなく、何も起きてない人も、充実している人も来るんです。そういうのは他の店にはないなと思いました」という。

客同士は、お互いの仕事や素性を知らないことも多いが、女性たちが自然に会話している。そんなみこママの人柄が生み出す独特の空間に魅力を感じていた。