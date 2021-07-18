スーパー戦隊シリーズの第45作目としてテレビ朝日系にて放送中の『機界戦隊ゼンカイジャー』より、7月21日発売「ミニアルバム 機界戦隊ゼンカイジャー 2」(1,650円/税込)の全収録内容が公開された。
「ミニアルバム 機界戦隊ゼンカイジャー 2」には、第20カイの放送でインストゥルメンタルが使用された、松原剛志が歌唱を担当したスーパーツーカイザーのテーマ曲「Let’s go！スーパーツーカイザー」の収録が決定。作曲した持田裕輔と松原剛志のタッグは、『海賊戦隊ゴーカイジャー』のOP主題歌以来10年ぶりとなる。
さらに、OP主題歌「全力全開！ゼンカイジャー」を歌唱するつるの剛士の新曲「5 together！ゼンカイジャー」も収録が解禁。本楽曲は、『轟轟戦隊ボウケンジャー』『天装戦隊ゴセイジャー』のOP主題歌を歌唱したNoBが作曲をし、コーラスでも参加している。
収録内容：
1. 全力全開！ゼンカイジャー／歌：つるの剛士 コーラス：ことのみ児童合唱団
作詩：マイクスギヤマ 作曲・編曲：園田健太郎
2. 5 together！ゼンカイジャー／歌：つるの剛士 コーラス：NoB
作詩：マイクスギヤマ 作曲：山田信夫 編曲：渡部チェル
3. 界賊オペレイション！ツーカイオー歌：高取ヒデアキ 演奏：ZETKI
作詩：マイクスギヤマ 作曲：高取ヒデアキ 編曲：籠島裕昌
4. POWER UP！スーパーゼンカイザー／歌：高橋秀幸
作詩：マイクスギヤマ 作曲・編曲：大石憲一郎
5. Let’s go！スーパーツーカイザー／歌：松原剛志
作詩：マイクスギヤマ 作曲・編曲：持田裕輔
6. 5 together！ゼンカイジャー（オリジナル・カラオケ）
(C)2021 テレビ朝日・東映AG・東映