TBS系音楽特番『音楽の日2021』が、きょう17日(14:00~21:54)に約8時間にわたって生放送される。放送を前にタイムテーブルが発表された。

「音楽の力で日本を元気に!」という願いを込めて2011年から始まった夏の大型音楽特番『音楽の日』は、今年で11年目を迎える。総合司会は、11年連続となる中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが務める。

“日本中を元気にする様々な「Wa!」を音楽で届けたい!!”そんな番組の信念を今年のテーマに。繋がる「輪」、笑うの「ワ」、ワクワクの「ワ」、今回のテーマはみんなを笑顔にする「Wa!」に決定。総勢73組が日本中を元気にする「Wa!」を届ける。

『音楽の日2021』タイムテーブル

※各時間内、メドレーの出演者は50音順

■14時~

【ワッショイメドレー】

AKB48「ポニーテールとシュシュ」「Everyday、カチューシャ」

郷ひろみ「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「100GO!回の確信犯」

T.M.Revolution「HOT LIMIT」「HIGH PRESSURE」

WANIMA「旅立ちの前に」

家入レオ「Shine」※中継

ENHYPEN「Given-Taken [Japanese Ver.]」

Awesome City Club「勿忘」

SEVENTEEN「ひとりじゃない」

DISH//「僕らが強く。」

ナオト・インティライミ「タカラモノ ~この声がなくなるまで~」※中継

Little Black Dress「夏だらけのグライダー」

■15時~

上白石萌音「年下の男の子」

クリス・ハート「時代」※中継

ゴールデンボンバー「女々しくて」※中継

Coldplay「Higher Power」

DEAN FUJIOKA「Runaway」

ミュージカル『刀剣乱舞』 刀剣男士「太刀風」

milet「Ordinary days」

【昭「和」~令「和」メドレー(1)】

川崎鷹也「魔法の絨毯」

斉藤由貴「卒業」

徳永英明「輝きながら・・・」

Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」「君といれば」

WANDS「もっと強く抱きしめたなら」

【DRUM TAOコラボステージ】

ジャニーズWEST「ええじゃないか」

BiSH「-星が瞬く夜に-」

■16時~

AKB48「根も葉もRumor」

上白石萌音「世界中の誰よりきっと」

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「TONIGHT」

島津亜矢 × ハラミちゃん「うっせぇわ」

ジャニーズWEST「でっかい愛」

SEKAI NO OWARI「silent」

Sexy Zone「RUN」「夏のハイドレンジア」

TOMORROW X TOGETHER「Force」

Perfume「ポリゴンウェイヴ」

Hey! Say! JUMP「ファンファーレ!」「ネガティブファイター」

【ワクワク!ダンスメドレー】

A.B.C-Z「Za ABC~5stars~」「頑張れ、友よ!」

櫻坂46「BAN」

DA PUMP「Crazy Beat Goes On!」「Oh! My Precious!」

Perfume「ポリゴンウェイヴ」

Foorin「パプリカ」

三浦大知「Backwards」

■17時~

EXILE「HAVANA LOVE」

東京事変「毒味」

TWICE「Perfect World」

NEWS「weeeek」「BURN」

ゆず「桜木町」「NATSUMONOGATARI」

【昭「和」~令「和」メドレー(2)】

AI「ハピネス」

石川さゆり「ソーラン節」

DISH//「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」

日向坂46「アザトカワイイ」

■18時~

EXIT「なぁ人類」

KAT-TUN「Keep the faith」「We Just Go Hard feat.AK-69」

SixTONES「Imitation Rain」「マスカラ」

Snow Man「D.D.」「HELLO HELLO」

長渕剛「巡恋歌」「アゲハチョウの子守唄」

V6「MAGIC CARPET RIDE」

■19時~

あいみょん「愛を知るまでは」

いきものがかり「ありがとう」

Official髭男dism「Cry Baby」

Kis-My-Ft2「Thank you じゃん!」「A10TION」

King & Prince「I promise」「Namae Oshiete」

乃木坂46「シンクロニシティ」

優里「ドライフラワー」

■20時~

氷川きよし「限界突破×サバイバー」※中継

星野源「ドラえもん」「不思議」

関ジャニ∞「オモイダマ」「ひとりにしないよ」

Bank Band with Salyu「to U」

V6「WAになっておどろう」※全国五元中継大合唱

【ディズニーメドレー】

AI&京本大我「A Whole New World」

大原櫻子&クリス・ハート「Beauty and the Beast」

島津亜矢「Circle of Life」

清水美依紗「Starting Now ~新しい私へ」

山寺宏一「フレンド・ライク・ミー」

■21時~

KinKi Kids「全部だきしめて」「アン/ペア」

Bank Band feat. MISIA「forgive」

BTS「Permission to Dance」

LiSA「HADASHi NO STEP」

(C)TBS