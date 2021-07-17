TBS系音楽特番『音楽の日2021』が、きょう17日(14:00～21:54)に約8時間にわたって生放送される。放送を前にタイムテーブルが発表された。
「音楽の力で日本を元気に！」という願いを込めて2011年から始まった夏の大型音楽特番『音楽の日』は、今年で11年目を迎える。総合司会は、11年連続となる中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが務める。
“日本中を元気にする様々な「Ｗａ！」を音楽で届けたい！！”そんな番組の信念を今年のテーマに。繋がる「輪」、笑うの「ワ」、ワクワクの「ワ」、今回のテーマはみんなを笑顔にする「Ｗａ！」に決定。総勢73組が日本中を元気にする「Ｗａ！」を届ける。
『音楽の日2021』タイムテーブル
※各時間内、メドレーの出演者は50音順
■14時～
【ワッショイメドレー】
AKB48「ポニーテールとシュシュ」「Everyday、カチューシャ」
郷ひろみ「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」「100GO！回の確信犯」
T.M.Revolution「HOT LIMIT」「HIGH PRESSURE」
WANIMA「旅立ちの前に」
家入レオ「Shine」※中継
ENHYPEN「Given-Taken [Japanese Ver.]」
Awesome City Club「勿忘」
SEVENTEEN「ひとりじゃない」
DISH//「僕らが強く。」
ナオト・インティライミ「タカラモノ ～この声がなくなるまで～」※中継
Little Black Dress「夏だらけのグライダー」
■15時～
上白石萌音「年下の男の子」
クリス・ハート「時代」※中継
ゴールデンボンバー「女々しくて」※中継
Coldplay「Higher Power」
DEAN FUJIOKA「Runaway」
ミュージカル『刀剣乱舞』 刀剣男士「太刀風」
milet「Ordinary days」
【昭「和」～令「和」メドレー（1）】
川崎鷹也「魔法の絨毯」
斉藤由貴「卒業」
徳永英明「輝きながら・・・」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」「君といれば」
WANDS「もっと強く抱きしめたなら」
【DRUM TAOコラボステージ】
ジャニーズWEST「ええじゃないか」
BiSH「-星が瞬く夜に-」
■16時～
AKB48「根も葉もRumor」
上白石萌音「世界中の誰よりきっと」
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「TONIGHT」
島津亜矢 × ハラミちゃん「うっせぇわ」
ジャニーズWEST「でっかい愛」
SEKAI NO OWARI「silent」
Sexy Zone「RUN」「夏のハイドレンジア」
TOMORROW X TOGETHER「Force」
Perfume「ポリゴンウェイヴ」
Hey! Say! JUMP「ファンファーレ！」「ネガティブファイター」
【ワクワク！ダンスメドレー】
A.B.C-Z「Za ABC～5stars～」「頑張れ、友よ！」
櫻坂46「BAN」
DA PUMP「Crazy Beat Goes On！」「Oh！ My Precious！」
Perfume「ポリゴンウェイヴ」
Foorin「パプリカ」
三浦大知「Backwards」
■17時～
EXILE「HAVANA LOVE」
東京事変「毒味」
TWICE「Perfect World」
NEWS「weeeek」「BURN」
ゆず「桜木町」「NATSUMONOGATARI」
【昭「和」～令「和」メドレー（2）】
AI「ハピネス」
石川さゆり「ソーラン節」
DISH//「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」
日向坂46「アザトカワイイ」
■18時～
EXIT「なぁ人類」
KAT-TUN「Keep the faith」「We Just Go Hard feat.AK-69」
SixTONES「Imitation Rain」「マスカラ」
Snow Man「D.D.」「HELLO HELLO」
長渕剛「巡恋歌」「アゲハチョウの子守唄」
V6「MAGIC CARPET RIDE」
■19時～
あいみょん「愛を知るまでは」
いきものがかり「ありがとう」
Official髭男dism「Cry Baby」
Kis-My-Ft2「Thank you じゃん！」「A10TION」
King ＆ Prince「I promise」「Namae Oshiete」
乃木坂46「シンクロニシティ」
優里「ドライフラワー」
■20時～
氷川きよし「限界突破×サバイバー」※中継
星野源「ドラえもん」「不思議」
関ジャニ∞「オモイダマ」「ひとりにしないよ」
Bank Band with Salyu「to U」
V6「WAになっておどろう」※全国五元中継大合唱
【ディズニーメドレー】
AI＆京本大我「A Whole New World」
大原櫻子＆クリス・ハート「Beauty and the Beast」
島津亜矢「Circle of Life」
清水美依紗「Starting Now ～新しい私へ」
山寺宏一「フレンド・ライク・ミー」
■21時～
KinKi Kids「全部だきしめて」「アン／ペア」
Bank Band feat. MISIA「forgive」
BTS「Permission to Dance」
LiSA「HADASHi NO STEP」
(C)TBS