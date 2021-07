17日に生放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2021』(14:00~21:54)の第3弾出演アーティストと特別企画が15日、発表された。

「音楽の力で日本を元気に!」という願いを込めて2011年から始まった夏の大型音楽特番『音楽の日』は、今年で11年目を迎える。総合司会は、11年連続となる中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが務める。

“日本中を元気にする様々な「Wa!」を音楽で届けたい!!”そんな番組の信念を今年のテーマに。繋がる「輪」、笑うの「ワ」、ワクワクの「ワ」、今回のテーマはみんなを笑顔にする「Wa!」に決定。元気と勇気を与えてくれる数々の名曲とアーティストの熱いパフォーマンスを届ける。

このたび、シンガーソングライター・長渕剛の出演が決定。『音楽の日』のために書き下ろした新曲を魂の歌唱。さらに、TBSでは初の歌唱となる 名曲「巡恋歌」も披露する。

特別企画も続々と発表。珠玉の映画名シーンと共に人気ディズニーソングをアーティストが歌いつなぐ、夢のステージを届ける。映画『アラジン』の人気キャラクターであるジーニーの名曲「フレンド・ライク・ミー」を日本語吹き替え版でジーニーの声を担当し、劇中でも歌っている声優の山寺宏一本人が歌唱。そしてAIとSixTONESの京本大我が初タッグを組み、「A Whole New World」を披露することが決定した。さらに島津亜矢は『ライオン・キング』の「Circle of Life」を熱唱する。そして、大原櫻子とクリス・ハートは『美女と野獣』のテーマ曲「Beauty and the Beast」を歌唱する。また、注目の新星・清水美依紗が初登場し、『アルティメット・プリンセス・セレブレーション』の日本版テーマソング「Starting Now ~新しい私へ」を生歌唱する。

昭和・平成・令和を代表する名曲の数々を、アーティストが歌いつなぐ特別企画“昭「和」~令「和」メドレー”では、石川さゆり、斉藤由貴、徳永英明、AI、WANDS、川崎鷹也、DISH//の出演が決定。名曲をスペシャルメドレーで届ける。

また、ワッショイの「ワ!」をテーマに、夏にぴったりのアップチューンを詰め込んだスペシャルメドレー企画“ワッショイメドレー”を披露。T.M.Revolutionが、あのメガヒットサマーソングを『音楽の日』スペシャルダンサーとコラボ歌唱。そして、昨年通算105枚目となるシングルを発売した郷ひろみがあの名曲を熱唱。AKB48も登場し、この夏を盛り上げる人気ナンバーをメドレーで歌い繋ぐ。そして、WANIMA もあの話題曲を披露する。

和太鼓の「和!」 をテーマにした企画では、世界観客動員数800万人超えの世界的和太鼓パフォーマンス集団・DRUM TAOが登場し、「楽器を持たないパンクバンド」のBiSHと異色のコラボを披露する。さらに、ジャニーズWESTもTAOとのコラボで『音楽の日』でしか見られないスペシャルパフォーマンスを披露する。

話題の「わ!」をテーマにしたステージも目白押し。話題のポップスピアニスト・ハラミちゃんと、島津亜矢の奇跡のコラボが実現。今年前半の音楽シーンを大いに賑わせたAdoの話題曲「うっせぇわ」を披露。さらに、俳優、歌手、声優など幅広い活躍をみせている上白石萌音が1970年代から1990年代の珠玉の名曲を披露。miletも話題の新曲を歌唱する。

ダンスソングを集めたメドレー企画“ワクワク!ダンスメドレー”では、Foorinが「パプリカ」を歌唱。さらに、DA PUMP、A.B.C-Z、三浦大知、櫻坂46が歌って踊って、テレビの前で一緒にワクワクできる『音楽の日』だけの特別ダンスパフォーマンスステージを披露する。

『音楽の日』恒例の生中継歌唱も続々決定。九州出身の家入レオがくまモンとともに、復興のシンボルである熊本城をバックに生中継で歌唱を披露。さらに、愛媛県から中継を繋ぐのは、ナオト・インティライミ。美しい海の絶景とともに日本に歌と笑顔を届ける。

注目の新星も続々登場。お笑いコンビ・EXITがアーティストデビュー曲でもある話題の新曲「なぁ人類」を披露。また、今月メジャーデビューをしたLittle Black Dressがデビュー曲「夏だらけのグライダー」を歌唱。この楽曲は、ゲスの極み乙女。の川谷絵音による作詞、作曲、編曲のプロデュース作品として注目されている。

さらに、『NHK紅白歌合戦』にも出場した、ミュージカル『刀剣乱舞』から刀剣男士が出陣。『刀剣乱舞』の世界観を堪能できる、圧巻のステージに注目だ。

また、放送では『音楽の日』の歴史を振り返る、「音楽の日ヒストリー」も。10年分の名シーン・名曲を凝縮した、超貴重な歌唱映像の数々は必見だ。

なお、『音楽の日』に出演するアーティスト・歌唱曲をまとめたタイムテーブルは、16日21時に公式サイトで発表予定。