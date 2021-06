「オリコン上半期ランキング 2021」が29日に発表され、「作品別売上数部門」の「シングルランキング」では期間内売上95.2万枚で、アイドルグループ・Snow Manのシングル「Grandeur」が1位を獲得(オリコン調べ・集計期間2020年12月28日付~2021年6月21日付)。Snow Manにとって、全部門を通じグループ初の上半期ランキング1位となった。

同作は、2月1日付の週間シングルランキングで、今年度最高である初週80.2万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。6月21日付のランキングまで21週連続でTOP30入りをキープし、累積売上は95.2万枚で、ミリオン目前に迫っている。

Snow Manは、昨年10月発売の「KISSIN’ MY LIPS/Stories」と「Grandeur」で、2作連続の週間シングルランキング1位を獲得。2作連続初週売上50万枚超えも記録している。男性アーティストの2作連続初週売上50万枚超えは、週間シングルランキング史上10組目の達成となった。

さらに、Snow Manの1st音楽映像作品『Snow Man ASIA TOUR 2D.2D.』が「作品別売上数部門」の「DVDランキング」で19.5万枚、「Blu-ray Disc(以下BD)ランキング」で26.5万枚を売り上げ、ともに上半期1位を獲得。また、音楽映像作品のDVDとBDの期間内売上枚数を合算集計した「ミュージックDVD・BDランキング」でも、合計売上46.1万枚で1位を獲得し、2021年上半期の映像3部門を制覇した。

上半期の映像ランキング3部門制覇は、2015年の嵐『ARASHI BLAST in Hawaii』(2015年4月発売)、2017年で同じく嵐『ARASHI LIVE TOUR 2016-2017 Are You Happy?』(2017年5月発売)が達成して以来、史上2組目の快挙となった。

また、Snow Manが単独初主演を果たし、昨年劇場公開された映画 『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』が、「上半期BDランキング」で20.0万枚を売り上げ、2位にランクイン。Snow Man関連作品が「上半期BDランキング」で1、2位独占を果たした。同作は、「上半期DVDランキング」においても11.6万枚を売り上げ、4位にランクインしている。

■岩本照コメント

──「Grandeur」が、「オリコン上半期ランキング 2021」において「作品別売上数部門」の「シングルランキング」で1位を獲得されました。 受賞の感想をお聞かせください。

この度、上半期の1位を獲得することが出来たのは、応援してくださっているたくさんの皆様のお陰です。 ありがとうございます。純粋に嬉しい気持ちでいっぱいです。

──「Grandeur」は、シンクロしたダンスが魅力の楽曲で、 YouTubeでは[Dance Practice]バージョンも公開され、話題になりました。 パフォーマンスに対する思いやこだわりについてお聞かせください。

なかなか激しめのダンスチューンになっており、最初横一列から歩きながらはじまるのですが、 ゾクゾクと気合いが入る感じがして踊っていて楽しい楽曲です。

──2021年上半期を振り返っていかがでしょうか。

デビューしてからは初めて『滝沢歌舞伎ZERO』でファンの皆様の目の前でパフォーマンスが出来たことが とても嬉しかったです。

──今後の意気込みや、ファンの皆さんへ一言。

これからもファンの皆様と共に感動を共有しながら、 たくさんの人の記憶に残るパフォーマンスをしていきたいと思ってます。