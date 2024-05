Mrs. GREEN APPLE若井『有吉ゼミ』“激辛グルメ”チャレンジを振り返る「途中から俺の顔色が…（笑）」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜23:08頃~)。5月6日(月・振休)の放送では、同日放送された「有吉ゼミ」に出演した若井が収録エピソードを語りました。――4月22日(月)に放送されたバラエティ番組「有吉ゼミ」(日本テレビ系)でデカ盛りグルメに挑戦した藤澤に続いて、若井が5月6日(月・振休)「有吉ゼミ」に出演。番組内で“激辛グルメ”に挑戦しました。

— 有吉ゼミ【日本テレビ公式】毎週月曜よる7時! (@ariyoshiseminar) May 6, 2024大森:先ほど「有吉ゼミ」に出演されていましたよね!若井:……していました!大森:おいっ! (激辛チャレンジ)失敗じゃねぇかっ! ミセスの看板を背負って2人とも(失敗)。藤澤:そうだよ! なにやってくれてんだよ!!大森:お前もだよ(笑)! 2人とも「Mrs. GREEN APPLEです!」って言ってよぉ……なんてことだよぉ。若井:でもさ、(収録を)観たでしょ?大森:観た。(あれは)無理。若井:途中から俺の顔色がなくなったの、見たでしょ(笑)。大森:そうそう。顔色が“薄くなっていた”とかではなく、なくなっていた(笑)。若井:(辛さが)「ボールに画鋲貼り付けて胃のなかでゴロゴロした」っていうの、本当の感覚だから! いや~、でもダメでしたね! なんでだろう!大森:すごいお腹痛くなったんだもんね(笑)?若井:人生で一番お腹が痛かった! 気を失いかけてた!大森:よく頑張ったね(笑)。そう考えると、芸人の方たちとかああいう番組に出られる方たちって本当にすごいですよね! じゃあ、若井さん再挑戦ということで。若井:えっ……。番組では他にも、メンバーが近況を語り合ったり、リスナーからのメッセージを紹介したりする場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/