映画『唐人街探偵 東京MISSION(原題:唐人街探案3)』(7月9日公開)への著名人コメントが28日に公開された。

同作は中国の大ヒット映画。国際的に事件を解決してきたチャイナタウンの探偵コンビ、タン・レン(ワン・バオチャン)とチン・フォン(リウ・ハオラン)が、日本の探偵・野田昊(妻夫木聡)から難事件解決への協力を依頼されて東京に飛び、東南アジアのマフィアの会長の密室殺人事件で、犯人として起訴されたヤクザの組長・渡辺勝(三浦友和)の冤罪証明に挑む。他トニー・ジャー、長澤まさみ、染谷将太、鈴木保奈美、奥田瑛二、浅野忠信、シャン・ユーシエンが出演する。

空港での圧巻のバトルシーンに、挿入歌として「Welcome to TOKYO」を提供した三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのメンバー・山下健二郎は、本作をきっかけにSNSでも中国のファンが増えたという。「『Welcome to TOKYO』に掛ける僕たちの想いと、とてもマッチしていて。(僕たちも)世界に向けて発信して、いつか繋がればいいなという裏テーマがあったので、まさかこんなところで繋がるとは!」と、運命的な巡り合わせに感謝の気持ちを語った。

また、本作の4人の探偵チームと同じ4人組で、バラエティに引っ張りだこの人気お笑い芸人・ぼる塾は、本作にちなんで、きりやはるかが探偵に扮して登場。それぞれ本作に登場するならどの役になるかを語り合う中、自分は小林杏奈(長澤まさみ)だと自信満々の田辺智加だが、周囲からはタン・レン(ワン・バオチャン)だと指摘される場面も。探偵ものは普段あまり観ないというきりやは「誰でも楽しめるし、分かりやすいし、入り込める!」、あんりも「映画に求める全てのものが詰まっている」と絶賛した。

併せて、女優の前田敦子、声優・ナレーターの諏訪部順一、現代忍者の坂口拓ほか、数々の著名人もコメントを寄せた。

前田敦子 コメント

気持ちがスカッとするド派手でダイナミックさは大きなスクリーンで見たら最高ですね!スター大集結で大興奮でした。難解の謎解きシーンかっこいいですし、ラストシーンは唸る!これからにも期待しかありません!

諏訪部順一 コメント

見慣れた人ほど驚愕する、ビビッドに再構築された東京の風景は一見の価値アリです。小ネタ散りばめつつ怒涛の展開で突っ走る、あれこれマシマシ全部のせした、これぞまさに二郎系娯楽ムービー!

坂口拓 コメント

とても豪華なキャストやセット!! アジアのアベンジャーズを観た!

オオカミ少年片岡 コメント

頭からテンポが良過ぎでした。常にワクワク、ドキドキさせられて

まるで本当の探偵現場で対象者を調査している仕事モードで映画を

拝見させて頂きました。後半の考察の畳みかけはヤバいです!

皆さん、是非ご覧下さい。

ジャッキーちゃん コメント

中国映画ナノニ「邦画?」ッテクライ日本人キャスト大活躍!「アクションシーン」デハ日本人アクション部モ大暴れ! 冒頭ノ大乱闘、テンション上ガタ! コンナニ可愛イ《トニー・ジャー》sanモ初メテ(笑)。日本未公開「1」「2」知ラナクテモ全然楽シメッメルカラ無問題! デモ…悔シイ…コノ映画、出演シタカッタ…。