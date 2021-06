2021年6月に設立10周年を迎えたアニメーションスタジオMAPPAが、作品を愛し応援してくれるファンへの感謝、そして、MAPPAのこれからの意気込みを込めて制作したキービジュアルとスペシャルムービーが公開された。

キービジュアルには、MAPPA制作作品の主人公たちが大集合。各作品のキャラクターは制作に携わったクリエイターによる描き下ろしとなっている。

■作画 ※制作年順

坂道のアポロン/山下喜光

残響のテロル/秋田学

神撃のバハムート GENESIS/恩田尚之

牙狼〈GARO〉- 炎の刻印 -/林 祐一郎

パンチライン/岩崎将大

うしおととら/石井 舞

牙狼 -紅蓮ノ月-/横山 愛

DAYS/新沼大祐

ユーリ !!! on ICE/平松禎史

この世界の片隅に・この世界の(さらにいくつもの)片隅に/浦谷千恵

アイドル事変/石井 舞

将国のアルタイル/菅野利之

賭ケグルイ/秋田学

いぬやしき/恩田尚之

牙狼<GARO> -VANISHING LINE-/長田絵里

BANANA FISH/林 明美

ゾンビランドサガ/深川可純

どろろ/岩瀧 智

さらざんまい/石川佳代子

かつて神だった獣たちへ/新沼大祐

GRANBLUE FANTASY The Animation Season 2/崔ふみひで

うちタマ?! ~うちのタマ知りませんか?~/大塚 舞

ドロヘドロ/黒岩あい

LISTENERS/鎌田晋平

THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール/秋田学

呪術廻戦/平松禎史

体操ザムライ/崔ふみひで

進撃の巨人 The Final Season/新沼大祐

Yasuke -ヤスケ-/岩瀧 智

RE-MAIN/田中志穂

平穏世代の韋駄天達/大津直

■デザイン

阿部健太

そして、10周年を記念したスペシャルムービーでは、MAPPA制作作品を10年間を辿るように再構築。特定の形をもたない音楽バンド「ずっと真夜中でいいのに。」の最新楽曲「ばかじゃないのに」がコラボ楽曲として、映像に合わせて流れている。

◎「ずっと真夜中でいいのに。」ACAねのコメント

いつも見ているMAPPAさん

ありがとうとおめでとうございます。10周年映像のコラボでの楽曲お話しいただき、すぐにやりたいと思いました。曲のなかで感情の動きが見えやすいものをというので、わたしもちょうどずっと、思い返していたので救われました。嬉しいです。。次は20周年に向けて、いままだ、これは二十歳じゃないっ

●MAPPA 10th Anniversary Movie

