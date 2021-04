Netflixオリジナルアニメシリーズ『Yasuke -ヤスケ-』(6話)が、2021年4月29日よりNetflixにて全世界独占配信される。

『Yasuke -ヤスケ-』は、戦国時代を舞台に描かれる、アフリカ人で初の武士となった最強の浪人・ヤスケが主人公のファンタジー時代劇。一度は隠居の身となった浪人ヤスケが、謎の力を持つ少女・咲希を闇の力から守るため、再び刀を手に取り立ち向かっていく。

原案、プロデュースそして監督を務めるのはラション・トーマス。『キャノン・バスターズ』に続き2作品目のNetflixオリジナルアニメシリーズとなる。そして、アニメーション制作は『ドロヘドロ』、『進撃の巨人 The Final Season』や『呪術廻戦』など国内外を問わず高い評価を得ているMAPPAが担当し、キャラクターデザインを小池健(『LUPIN the Third -峰不二子という女-』)が手掛ける。そして、第93回アカデミー賞で『ジューダス・アンド・ザ・ブラック・メサイア』で助演男優賞にノミネートされ注目を浴びる俳優のラキース・スタンフィールドがヤスケを演じ、グラミー賞にノミネーションされた経歴を持つフライング・ロータスが音楽で参加する。

さらに、メインスタッフの情報も解禁され、チーフアニメーターを岩瀧智、演出チーフを:佐藤威、サブキャラクターデザインを嶋謙一、世界観設計・美術設定を西田稔、美術監督を東潤一、色彩設計を佐々木梓、3DCGディレクターを野本郁紀、撮影監督を朴孝圭、編集を武宮むつみなど、数々の人気アニメ作品に携わる豪華スタッフの参加も明らかになっている。

そして、映像初解禁となるティザーPVとアートが公開。躍動するアクション、戦国時代の豪華絢爛かつ壮大な世界、幻想的なシーンに溢れる映像に、作品への期待が高まる。

●Netflixオリジナルアニメシリーズ『Yasuke -ヤスケ-』ティザーPV

完全新作のアクションファンタジー時代劇となる、Netflixオリジナルアニメシリーズ『Yasuke -ヤスケ-』は、2021年4月29日(木)よりNetflixにて全世界独占配信。各詳細は公式サイトにて。