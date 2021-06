あきんどスシローは、テイクアウト専門店「スシロー To Go」としては8店舗目、都内では3店舗目となる「スシロー To Go 大山ハッピーロード店」を7月1日にオープンする。さらに、これまでスシローのデリバリー限定商品で人気の「10種の海鮮丼」も「スシロー To Go」にて販売開始する。

「スシロー To Go 大山ハッピーロード店」を7月1日にオープン

スシローでは、生活動線上にテイクアウト専門店を出店することで、多くの人々により手軽にスシローのすしを楽しんでほしいという思いから、「スシロー To Go」を商店街にも出店を進めている。

この度「スシロー To Go」がオープンするハッピーロード大山商店街は、幅広い年代の人々が集まる板橋区で最大級の地域密着型の商店街。車での移動が難しくロードサイドのスシローのお店に行きづらい人や、すしをより手軽に自宅で楽しみたい人にも利用しやすい立地だという。

さらに、これまでスシローのデリバリー限定で販売してきた人気の「10種の海鮮丼」(830円)を、「スシロー To Go」でも販売する。スシローで人気のサーモン、いくら、ねぎまぐろなど10種のネタが詰まったどんぶりで、「スシロー To Go」全店で販売するとのこと。

●information

スシロー To Go 大山ハッピーロード店

所在地:東京都板橋区大山町30-15

営業時間:平日・土曜 10:30~20:00/日曜・祝日 10:30~19:00

※状況により営業時間の変更がある