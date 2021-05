あきんどスシローは、近隣のスシロー店舗のキッチン設備を活用し、販売のみを行うテイクアウト専門店「スシロー To Go」は、これまでに関東と関西を中心にオープンしてきましたが、この度、JR 亀有駅に続き都内2店舗目である「スシロー To Go 砂町銀座店」を5月27日にオープンする。

「スシロー To Go 砂町銀座店」外観イメージ

この度「スシロー To Go」がオープンする砂町銀座商店街は、東西約670mというロングストリートに、約180店が連なる都内屈指の商店街。昭和の雰囲気が残るこの商店街には平日も休日も多くの住民が集まるという。

同店では、テイクアウト専門店のみで販売する商品や、アラカルトのセットなど、数多くの商品を販売。オススメ商品の「寿司盛り合わせ」は、「まぐろ」「はまち」「えび」をはじめ、「太巻き」も入って12貫で650円とお得なセットになっているという。

スシローでは、昨今の高まるテイクアウト需要の高まりに合わせて、今後も『スシロー To Go』の出店を加速させ、現在580店舗以上あるスシローの店舗でもカバーできないエリアでも、スシローの“うまいすし”を楽しめるよう、年内計10店舗以上の出店を目指しているとのこと。