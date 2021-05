あきんどスシローは、近隣のスシロー店舗のキッチン設備を活用し、販売のみを行うテイクアウト専門店「スシロー To Go」を、これまでに関東では千葉県我孫子駅、東京都亀有駅にオープンしてきた。この度、「スシロー To Go」としては神奈川初となる「スシロー To Go 元住吉店」を、5月14日にオープンする。

「スシロー To Go」が神奈川初出店!

この度「スシロー To Go」がオープンする元住吉は、渋谷・横浜へのアクセスもよいことから学生やファミリーも多く、住宅地として人気のエリア。今回、「スシロー To Go」としては初めて駅構内以外でのオープンとなるという。元住吉駅西口から始まり約180店舗が集まるブレーメン商店街は、利用者も多く、幅広い人々の生活上の動線となっている。

オススメ商品の「寿司盛り合わせ」は、「まぐろ」「はまち」「えび」をはじめ、「太巻き」も入って12貫で650円。その他、スシローの不動の人気ネタを集めた「海鮮ちらし」(580円)や、お客の要望に応えたすし3貫のアラカルトメニューなど、多くの商品を取り揃えているという。

スシローでは、昨今の高まるテイクアウト需要の高まりに合わせて、今後も「スシロー To Go」の出店を加速させ、現在580店舗以上あるスシロー既存店ではカバーできないエリアでも、スシローのうまいすしを楽しんでもらえるよう年内計10店舗以上の出店を目指しているとのこと。