The zoning of the hospital was implemented to counter the new coronavirus infection. (新型コロナウイルス感染症の対策で、病院のゾーニングを実施した。)

Before thinking about the floor plan of my home, I considered zoning such as public and private zones.

(マイホームの間取りを考える前に、パブリックゾーンとプライベートゾーンなどのゾーニングを検討した。)