「セグメンテーション」は、マーケティングでよく使われる専門用語のひとつです。SNS広告と関連が深い用語で、Webマーケティングに関わる方はもちろん、ビジネスシーンにおいても使用されるため覚えておきたい単語です。

この記事では、「セグメンテーション」の意味や必要になった理由、セグメンテーションによる分類例などを紹介します。

「セグメンテーション」は、英語由来で「区分」や「分割」などを意味する言葉です。

さらに「セグメンテーション」はマーケティング用語として使われることが増えていて、「市場細分化」や「市場を区分けしてそれぞれの区分に応じた市場対策をとること」という意味で用いられます。

「セグメンテーション」は、英語がカタカナ外来語として日本語となって使われる言葉であり、もともとは英語の名詞「segmentation」です。意味は「分割」や「分裂」であり、日本で使われる「セグメンテーション」と同じ意味があります。

In market segmentation, a market is sometimes classified in multiple groups by geographic.(市場セグメンテーションでは、市場がしばしば地理的変数によって分類される)