資料のメール送信や物品の郵送は、ビジネスシーンでは日常茶飯事。しかし送付した旨を伝えるメール(以降、送付メールとします)に、何を記載すればいいのか迷うこともありますよね。

本記事では、送付メールが必要なシーンや送信・郵送・発送の使い分け、添付ファイルを送る際のマナーなどをまとめています。送付メールの具体的な文面や英語表現も紹介していますので、最後までチェックして仕事に役立ててください。

ビジネスシーンにおいて、取引先に資料や物品を送ることは多々あります。それがメールであっても郵送であっても、きちんと相手へ「送りました」と伝えることは大切です。その際に出すのが送付メールです。

送付メールについて説明する前に、「送付」という言葉の意味を知っておきましょう。送付とは「品物や書類を送り届けること」という意味です。「書類を送付いたしました」などと使われます。

送付と似た言葉に「送信」があります。送信は「電気信号を送ること」という意味で、電子メールを送る際に使います。送付は電子メールに対しても使えますが、送信は電子メールのときだけで、書類や物品を送る際には使いません。

送付には、メールのほか郵便(または宅配便)を使うこともあります。一般的に郵便で送る際は「郵送」、宅配便などで送る際は「発送」と使い分ける傾向にあります。

それでは、どのようなときに送付メールが必要になるのでしょうか。

前述したように、取引先に資料や物品を送付した際は「送付しました」としっかり伝えるのがマナーです。具体的にどのようなシーンなのか、以下に紹介します。いずれも日常的なものなので、ビジネスマナーとして覚えておきましょう。

問い合わせのあった資料や取引先から注文のあった商品などを郵送・発送した際に、その旨を先方へ知らせるために送ります。身近な例ではネットショッピングをした際に、販売元から客へ送られるメールが挙げられます。

プレゼン資料などは添付ファイルで送ることも多いでしょう。ただし送信できる添付ファイルの容量は、企業によってまちまち。容量オーバーで届かないなんてこともよくあります。

添付ファイルを送る際は、件名に「添付あり」「資料添付」などと表記し、本文にも添付ファイル名を記載します。こうすれば万が一、添付をし忘れても相手が気付いてくれます。

就活や転職活動などで、履歴書・職務経歴書をメールで提出するのが当たり前になりました。履歴書などは比較的容量が小さいですが、企業によっては添付ファイルの容量を制限していることも多くあります。事前に注意事項を確認し、不明点があれば担当者に確認しましょう。

添付する際には、履歴書・職務経歴書を添付している旨をメールの件名と本文でしっかりと伝えましょう。

送付メールの作成に関する基本マナーを紹介します。具体的な文面も説明するので参考にしてください。

送付メールでは、件名と本文に何を送ったかが分かる記載が必要です。「商品発送のご連絡(注文番号:XXXXXX)」「見積書類送付のお知らせ」「応募書類郵送のお知らせ」などがその一例です。

郵送・発送の場合はいつ送付したのかや到着予定日、荷物の問い合わせ番号も送付メールに記載します。メールを受け取った側は、何がいつ届くのかが一目瞭然できて安心です。

取引先の担当者など個人のやり取りで送付する際はいいですが、ネットショッピングなど相手が一般消費者の場合、送付メールには問い合わせ先を明記する必要があります。万が一商品が届かない、不備があるなどのトラブルが起きた場合も適切に対処できます。

資料を添付ファイルで送る際は、送る側も受け取る側も企業によってルールがあるため注意が必要です。このあと説明しますが、セキュリティ対策で暗号化システムを導入していたり、容量をかなり制限していたりすることが多々あります。

職場によっては添付ファイルは推奨されず、ストレージサービスなどを活用していることも。「どのようにお送りしましょうか」などと、事前に確認しておくと安心です。

少し前まで、いわゆるPPAPを推奨する職場も多くみられました。PPAPとは、添付ファイルを暗号付きZIPファイルに圧縮してメールに添付・送信し、暗号化を解くパスワードを別メールで送るという方法のことです。

しかし現在では、セキュリティに問題があるとして、この方法を取りやめる企業も増えています。PPAPの代替手段は一般的にはストレージサービスなどがありますが、企業のルールを確認して従いましょう。

添付ファイルの容量にも注意が必要です。容量が大きくなるにつれ、相手がメールを受信する時間がかかり、場合によっては送れないこともあります。また1つずつのファイルの容量は小さくとも、3つ以上を同時に送る際などはZIPファイルにまとめましょう。相手が1つずつダウンロードする手間が省けます。

10MBを超えるなど大きな容量を一度に送る際は、ストレージサービスを利用することをおすすめします。先方にどう送ればよいのかを確認しましょう。

では具体的に、送付メールはどのような文面にすればよいのでしょうか。ここからはシーン別に、送付メールの例文をいくつか紹介します。送付メールは定型化できるため、以下の例文を参考に何パターンかテンプレートを作っておくと便利です。

正確には添付ファイルではないですが、ストレージサービスの使用は今後増えると見込まれますので紹介します。

送付メールでよく使う英語の例文は以下のとおりです。

・I have prepared a quotation and will send it to you as an attachment.

(見積書を作成しましたので、添付にて送付いたします)

・Your order has been shipped today, please wait for a while.

(ご注文の商品につきまして、本日発送いたしました。もうしばらくお待ちください)

・The user manual has been shared with the online storage service ●●.

(取扱説明書につきまして、オンラインストレージサービス●●にて共有いたしました。)