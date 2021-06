「お世話になりました」は感謝の気持ちを表す言葉です。敬語表現なので、目上の人に対して感謝の気持ちを伝えたいときにも使えます。

本記事では、「お世話になりました」を使ったビジネスメールの例文や正しい使い方などについて、くわしく解説します。類語や英語表現も紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

「お世話になりました」は「世話になる」を丁寧に表した表現です。「なります」の過去形「なりました」なので、過去にしてもらった手助けや配慮などに対する感謝をするときに使います。丁寧な感謝の表現として目上の人や取引先の相手に使っても問題ありません。

ここからは、シーン別に使える「お世話になりました」の例文を紹介していきます。

異動が決まったときに送るビジネスメールの例文です。例文を覚えておけば、在籍中の感謝の気持ちをスマートに伝えられるでしょう。

社外の人に異動の挨拶メールを送る場合は、今後の担当者もあわせて知らせておくと、より丁寧です。

転勤を社外の人に伝える場合は「いつもお世話になっております」、社内の人に伝える場合には「お疲れさまです」を文頭に付けると丁寧です。冒頭の挨拶に続けて転勤が決まった旨と日付を記載し、「大変お世話になりました」へとつなげましょう。

退職の挨拶メールで「お世話になりました」を使った例文です。「お世話になりました」は丁寧な表現なので、上司や社外の人へ退職の挨拶をしたいときにも使えます。

まず始めに退職の理由と退職の事実を述べてから、お世話になった感謝の気持ちを「お世話になりました」で表現するといいでしょう。社外の人や取引先への挨拶では、「貴社担当は弊社○○が引き続き担当いたします」などと付け加えて後任を明確にすると、より丁寧です。

上記の例文はメールや手紙だけではなく、大勢を前に口頭で退職の挨拶をするときにも、そのまま使えます。

「お世話になりました」の類語を紹介します。感謝の気持ちを伝えるいろいろな表現を覚えて、ビジネスシーンで行う挨拶が単調にならないようにしましょう。

「お引き立て」は「ご愛顧」と同じような意味合いがあるため、「これまでありがとうございました」という感謝の気持ちを述べたいときに使えます。

ビジネスメールでは一般的に「お世話になりました」を使いますが、企業や小売店などでは顧客に対する感謝の表現として「お引き立ていただきありがとうございました」が使われることもあるので、マスターしておきたいところです。

「お力添え」は、助けや援助を意味する「力添え」に、尊敬を示す接頭辞「お」が付いた丁寧な言葉です。

「お力添え」のあとに「ありがとうございました」を続けることで感謝の気持ちを表すことができます。「お世話になりました」と同じく目上の人に使っても失礼にはなりません。

「お力添えありがとうございました」だけでも丁寧な表現ですが、例文のように「誠に」を付けるとより強く感謝の気持ちを伝えられます。

「愛顧」は、商人や芸人が特別に目をかけてくれた相手に対して、へりくだってお礼の気持ちを述べるときに使われていた言葉です。現在でも尊敬の接頭辞「お」を付けた「ご愛顧」がビジネスシーンで使われています。

「ご愛顧いただきましてありがとうございます」を使う場合には、「平素より」や「日頃より」などを文頭に付けるのが一般的です。

「ご愛顧」は日頃の感謝の気持ちを表すとき以外に「今後も引き続きお願いします」という意味で以下のように用いられることもあります。

「高配(こうはい)」とは、「高い配慮や心配り」という意味の言葉です。「お世話になりました」よりもかしこまった表現なので、主にメールや文書で使われます。日頃からお世話になっている人にメールや手紙を送る場合には冒頭のフレーズとして使える言い回しです。

「お世話になりました」を英語で表現する際は意味する直訳はないので、「〇〇してくれてありがとう」などの言い換え表現を使います。

・Thank you very much for your help.(助けていただき、本当にありがとうございます)

・Thanks for everything.(いろいろとありがとうございました)

・I appreciate your help.(あなたの助力に感謝いたします)