『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -Battle of Pride-のメインビジュアルが21日、公開された。

『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -Battle of Pride-

同作は、人気キャラクターラッププロジェクトの舞台化作で「ヒプステ」の愛称で親しまれている。2019年11月の『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage - track.1-からスタートし、これまで第4弾まで上演されている。

8月に開催を発表している『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -Battle of Pride-は、ヒプステ初のライブ公演。メインビジュアルには、本公演に出演するキャラクターたちが勢ぞろいした。

さらに、大阪・横浜の2会場、公演スケジュール、チケット情報も公開。大阪公演は丸善インテックアリーナ大阪にて8月14日〜15日、横浜公演は ぴあアリーナ MMにて8月24日〜25日。5月22日12:00 より、公式 Mobile会員限定チケット最速先行を開始する。

キャスト

イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!“

山田一郎:高野洸 山田二郎:松田昇大 山田三郎:秋嶋隆斗

ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW“

碧棺左馬刻:阿部顕嵐 入間銃兎:水江建太 毒島メイソン理鶯:バーンズ勇気

シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”

飴村乱数:世古口凌 夢野幻太郎:前山剛久(映像出演) 有栖川帝統:滝澤諒

シンジュク・ディビジョン“麻天狼”

神宮寺寂雷:鮎川太陽 伊弉冉一二三:荒木宏文 観音坂独歩:宮城紘大

オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”

白膠木 簓:荒牧慶彦 躑躅森盧笙:里中将道 天谷奴零:東山義久

ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”

波羅夷空却:廣野凌大 四十物十四:加藤大悟 天国獄:青柳塁斗

アカバネ・ディビジョン“North Bastard“

堂庵和聖:岸本勇太 狐久里梁山:南部海人 蛇穴健栄:松浦 司

アサクサ・ディビジョン“鬼瓦ボンバーズ”

鬼灯甚八:加藤良輔 駒形正宗:和田泰右 影向道四郎:結城伽寿也

糸の会

大蜘蛛弾襄:植野堀誠

道頓堀ダイバーズ

小鳥遊ハル:星乃勇太 綿本裕孝:北乃颯希 茜ヶ久保遼太郎:高橋祐理(※高ははしごだか、祐は示偏)

ディビジョン・ダンス・バトル"D.D.B"

Toyotaka RYO gash! SHINSUKE HILOMU Dolton KENTA GeN KIMUTAK

(C)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会