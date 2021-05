声優、そしてアーティストとして活躍する福山潤が2020年12月27日(日)に開催したオンラインイベント『福山潤 ひとりのBOCCHI SHOW 2ndGIG オンラインでもスタンドアローンコンプライアンス for THE DISTANCE and OVER THE 2020 略して BOCCHI SHOW 2020』の模様を収録したBlu-ray&DVDよりダイジェスト映像が公開された。

本オンラインイベントは2017年に開催された「福山潤 ひとりのBOCCHI SHOW」のシリーズ第2弾で、福山潤ワールド全開のワンマン(ボッチ)ショー。一般流通版のBlu-rayとDVDに、ポニーキャニオン直販サイト「きゃにめ」ではジャケット違いの「きゃにめ版」のBlu-rayとDVDを加えた計4形態の発売となる。

初回限定盤

きゃにめ盤

共通デジパック

特典映像は50分超えの内容となっており、ライブイベントのメイキング映像やグッズパンフレット撮影風景、さらに昨年中止となってしまったワンマンライブで放映予定だったという幻のイベントオープニング映像なども収録。本編ラストには未配信映像として福山潤によるBOCCHI2次会映像も収録される。

●【福山潤】Blu-ray&DVD「BOCCHI SHOW 2020」ダイジェスト映像

Blu-ray&DVD『福山潤 ひとりのBOCCHI SHOW 2020』は、2021年5月19日(水)の発売予定。店舗別オリジナル特典のアイテム一覧など各詳細は福山潤公式サイトにて。