タイ・GMMTV所属俳優による人気バラエティ番組数タイトルが、TELASAにて日本初配信される。

今回は、Twitter世界トレンド1位を獲得し、6月4日からシリーズを再編集した劇場版の日本公開が決定している人気ドラマ『2gether』出演者によるトーク番組『Play2gether』(13日~)を皮切りに、『SOTUS』シリーズのクリスとシントーが様々な挑戦を繰り広げるバラエティ番組『Friendship with Krist and Singto』(21日~)、『Theory of Love』のオフとガンによるトークバラエティ『Off Gun Fun Night』(7月23日~)、『Dark Blue Kiss』で主演を務めたテイとニューのバラエティ番組『TayNew Meal date』(8月8日~)が毎週1エピソードずつ見放題配信される。また、GMMTV所属の人気俳優たちが総出演する超豪華バラエティ番組『School Rangers』も年内に配信されることが決定した。

さらに、テラサで見放題最速配信中の『2gether』1・2話が、テレビ朝日で30日(25時25分〜27時25分※関東ローカル)に放送されることも分かった。あわせて、30日から6月6日までの期間限定で、同ドラマの1〜4話がTELASAで無料配信される。期間中はTELASAにログインすることなく、アプリやWeb上で視聴可能だ。





『Friendship with Krist and Singto』(C)GMMTV





『Off Gun Fun Night』(C)GMMTV





『TayNew Meal date』(C)GMMTV