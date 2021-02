シンガーソングライターの秦基博が、13日放送のNHK音楽番組『SONGS』(総合 毎週土曜23:00~23:30)に4年ぶりに出演する。

デビュー15周年を迎えた秦は、これまでさまざまなドラマや映画に主題歌を書き下ろしてきた。今回は、現在放送中のNHK連続テレビ小説『おちょやん』の主題歌「泣き笑いのエピソード」を披露。ドラマに出演する杉咲花、篠原涼子、成田凌の3人が主題歌への思いを語ったスペシャルメッセージも寄せられる。3人に好きな歌詞を聞いたところ、杉咲と成田は偶然にも同じ歌詞を選んだ。

スタジオでは番組責任者・大泉洋との対談で秦が書き下ろす主題歌の魅力に迫り、秦はギター片手に 映画『STAND BY ME ドラえもん』の主題歌「ひまわりの約束」が生まれた瞬間を再現。さらに大好きだった「ドラマ主題歌」の話ではテンションの上がった大泉が歌いまくる場面も。『STAND BY ME ドラえもん』の監督・八木竜一氏、「水彩の月」を主題歌として書き下ろした映画『あん』の監督・河瀨直美氏からもメッセージが寄せられた。

また、秦にとって節目となった1曲「アイ」も弾き語りで披露する。

