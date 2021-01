「白眉」という言葉をご存じでしょうか。仕事で責任のある立場になるにつれビジネスシーンで聞く機会も増えるので、正しい意味を知って対応する必要があります。今回は白眉の意味や類義語などについてご紹介していますので、しっかりと意味を理解してビジネス場で役立てましょう。

白眉の意味と読み方

白眉とは「同類のものが数あるなかで最も優れている人物やもの」という意味の言葉です。対象となる人物やものを褒めたい場面で賞賛の言葉として使われます。

白眉の読み方は「はくび」です。眉には「ビ・ミ・まゆ」などの読み方があります。眉を「ビ」と読む言葉には、眉目秀麗(びもくしゅうれい)・愁眉(しゅうび)・秀眉(しゅうび)などがあります。

白眉の由来は「三国志」

最も優れたものを表す白眉の由来は、三国志の「蜀志 馬良伝」です。

蜀に住んでいた馬氏には兄弟が5人いて全員に秀でた才能がありましたが、中でも馬良という人物が最も優れていたと言われています。その馬良の眉に白毛があったことから、白い眉を表す白眉に「同類のものが数あるなかで最も優れている人物やもの」という意味が加わりました。

白眉の使い方と例文

白眉は最も優れたものを表す言葉なので、正しく効果的に使えば相手に賞賛の気持ちが伝わりやすくなります。そこでどのように使えばいいのか、白眉を用いた例文をご紹介します。

白眉の出来

白眉は「白眉の出来」という表現でたびたび使われています。白眉は同類のものが数ある前提で使われる言葉なため、似たものと比較する場面で使いましょう。例文をいくつかご紹介します。

この小説は、この作家が書いた数ある小説の中でも白眉の出来だ

彼女が手掛けたこの記事は、今月号の記事の中で白眉の出来だ

白眉の出来と言われるだけあって、この絵画は素晴らしい

このように使います。

白眉の一局

「白眉の一局」は、有名な棋士が使ったことで将棋の対戦の中で最も優れた一局を指す言葉として有名になりました。「局」には将棋や囲碁などの一勝負という意味があるため、優れた対戦を表す言葉として選ばれたのです。以下が例文となります。

第三局はあの棋士の白眉の一局だった

今回の局はあの二人の対戦のなかでも白眉の一局と言えるだろう

例文を参考に白眉を正しい意味で使いましょう

白眉の類語や言い換え表現

白眉は効果的に賞賛の気持ちを表現できる言葉ですが、多用するものでもありません。白眉にはいくつかの類語や言い換えの表現があるため、状況や会話をする相手に応じて使い分けるとよりスマートな印象を与えます。

ビジネス面においても、知っている言葉が多い方が会話を広げやすくなります。賞賛の気持ちを表す言葉をうまく使い分けられるよう、代表的な言葉を確認しましょう。

■圧巻

「圧巻(あっかん)」は「全体の中で最も優れている部分」「見ている人すべてが素晴らしいと感心する部分」という意味の言葉です。

「巻」は昔、中国の官吏登用試験の答案を意味する漢字でした。その際、最も優れた答案用紙(巻)をすべての巻の一番上に乗せていた(最優秀の答案が他を圧する形になっていた)ことから、圧巻が最も優れた部分という意味を持つようになりました。

圧巻は以下のように使用します。

あの人のプレーは圧巻だった

あなたに借りた小説で圧巻だったのは恋人との別離の場面だ

■卓越

「卓越(たくえつ)」とは「群を抜いて優れていることやそのさま」を表す言葉です。ほかの人が及ばないほど優れているという意味もあります。

あの人には卓越した状況判断能力がある

この会社には卓越した技術がある」

上記のように使います。

■ずば抜ける

「ずば抜ける」には「普通のものよりも飛び抜けて優れている」「群を抜いて優れている」という意味があります。使い方の例も見てみましょう。

あの選手にはずば抜けた運動能力がある

この絵画はずば抜けて素晴らしい

このシャープペンシルはずば抜けて書きやすい

■抜きん出る

「抜きん出る」には「ひときわ優れる」「秀でている」「飛び出す」などの意味があります。使い方の例を確認しましょう。

この駐車場はこの近辺では抜きん出て広い

「あの作者には抜きん出た才能がある

あの社員は同期の中でも抜きん出た存在になった

このように使います。

白眉を使った四字熟語

白眉は四字熟語にも使われています。「馬良白眉」は、白眉の由来にもなった蜀の馬良の名前が入った四字熟語で、意味は白眉と同じです。「彼はわが社の馬良白眉だ」などの例文があります。

「白眉最良」は白い眉の人物が最も良いことからできた四字熟語で、やはり蜀の馬良を指しています。こちらも意味は白眉と同じです。「数多く寄せられた作品の中で彼女のものが白眉最良だった」などの例文があります。

白眉の英語

白眉は英語で「masterpiece」です。「masterpiece」は直訳すると絶品・最高傑作・名人芸などと訳されます。例文も合わせてご紹介します。

The Sunflowers is the most famous masterpiece ever painted.(「ひまわり」はこれまでに描かれた中で最もよく知られた名画だ)

白眉の意味を正しく理解しよう

白眉には白い眉毛という意味だけでなく、数多くのものの中で最も優れているという意味もあります。正しい意味を知っていないとビジネス上の会話が成り立たない場面もあるので、意味を正しく理解して使えるようになりましょう。