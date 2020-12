年末恒例の『第62回輝く! 日本レコード大賞』(TBS 17:30~22:00)が30日、東京・新国立劇場より生放送され、LiSAの「炎」が大賞を受賞した。

LiSA

「炎」は、歴代興行収入第1位を記録した映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌。LiSAは、自身も作曲に携わった同楽曲について「大変なことがあっても生きていかなくちゃいけないんだという強い覚悟を歌った歌になりました」と語った。

大賞候補となる「優秀作品賞」には、三浦大知の「I'm Here」、純烈の「愛をください~Don't you cry~」、Little Glee Monsterの「足跡」、瑛人の「香水」、乃木坂46の「世界中の隣人よ」、DISH//の「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」、AKB48の「離れていても」、氷川きよしの「母」、DA PUMPの「Fantasista~ファンタジスタ~」、LiSAの「炎」の10曲が選出されていた。

