歌手・平井大の楽曲「Stand by me, Stand by you.」が、23日から1カ月間の期間限定で、auスマートパスプレミアム会員に無料プレゼントされる。

平井大「Stand by me, Stand by you.」無料プレゼント

2013年にメジャーデビューした平井は、昨年横浜アリーナでワンマン公演を成功させた今注目のアーティスト。2020年5月からは2週間に1度のペースでデジタルシングルをリリースしている。サブスクリプションでの総再生回数は10億回を超え、TikTokでの楽曲ファンによる投稿も急増中だ。

2020年9月にリリースされた「Stand by me, Stand by you.」は、75億分の1の出会いを歌った珠玉のラブソングで、サブスクチャート10冠を達成。TikTokなどのSNSではカバー動画やカップル動画が続々投稿され、ティーンを中心に人気を集めている。