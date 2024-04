景井ひな「一番好きなスポットです！」地元・熊本県宇城市プロモーション大使に就任！思い出の場所を紹介

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。4月24日(水)の放送では、熊本県宇城市のプロモーション大使として地元に帰った際に訪れた懐かしい場所と思い出を紹介しました。景井:私、なんと……! 地元・熊本県宇城市のプロモーション大使に就任しました~! 嬉しいですね! 今回は、生徒(リスナー)のみなさんにも熊本県宇城市の魅力を知ってもらいたくて、熊本県宇城市に行ってきた様子をお届けします!私が、宇城市の中で一番好きなスポットです。ここは、私がちっちゃいころからずっと絵本を読みに来ていた図書館です。美術館と図書館が一緒になっているんですけど、新しくなって初めて来ましたね。スタバ(スターバックスコーヒー)が中に入ったらしくて、こんなにも人がたくさんいる不知火図書館って初めてだから結構新鮮! 若い子たちがデートに使っています。いいですね~! あらためてオススメできるスポットかなって思います!「そういえば、家族とよく行ってたな~」って思い出したボウリング場に来ました! この匂いが懐かしい! 賑わっていて嬉しいです。私の思い出の地をしっかり若い子たちが楽しんで受け継いでくれているって感じがします!この公園には、『くまのプーさん』の世界に出てくるような立派な木が立っているんですよ! その木に、友達と一緒に登っておしゃべりして……登りやすそうでしょ? デザイン的に「登って!」と言わんばかりの生え方をしているじゃないですか(笑)。この公園の横にタピオカ屋さんあったんですけど、今はもうなくなっちゃっていますね……。木登りをして、タピオカを買って、たい焼き買って……また木に登って、木の上でそれを食べるみたいなことをやっていました。今度は小学校に来たんですけど、懐かしいですね! 小学校には、好きだった男の子目当てで遊びに来てた感じでした(笑)。小学生って、休みの日も学校で遊んだりするじゃないですか? 私の地域では、学校が休みの日はグラウンドに集まって、グラウンドの遊具で遊ぶっていうのが当たり前だったんです。だから、みんな来るんですよ! たぶん私の好きな人も来ているんだろうなと思って、ウキウキワクワクしながら来ていた、っていう甘酸っぱい思い出があります。あとは学童にずっと入っていたから、学校が終わって学童に来て、みんなで遊んで親が迎えに来るのを待っているみたいな感じでした。懐かしいなぁ。景井:どうでしたか? 私の思い出の地巡りがメインだったので、今後はもっと宇城市のオススメスポットを紹介していけたらいいなと思います。これを機に、興味が湧いたなって子が増えるといいなって思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/