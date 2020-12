BTSらが出演するアジア最大の音楽授賞式“2020 MAMA”こと「2020 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS」のマルチアングル映像が24日(18:00~)、auスマートパスプレミアムで再配信される。

「Mnet ASIAN MUSIC AWARDS」

6日に韓国で開催された「2020 MAMA」。MAMAとはCJ ENMが主催するアジア最大級のグローバル音楽授賞式で、BTS、SEVENTEEN、TWICE、NCT、IZ*ONEといったK-POP界を代表する豪華メンバーが出演。BTSが「今年の歌賞」「今年のアルバム賞」「男性グループ賞」「男性グループベストダンスパフォーマンス賞」「ベストミュージックビデオ賞」「ベストコラボレーション賞」「WorldwideFans’ Choice賞」「Worldwide Icon Of The Year賞」を受賞して9冠を達成、JO1が「Best New Asian Artist」を受賞するなど、今年も大きな話題を呼んだ。

auスマートパスプレミアムでは会員向けに6日、日本独占マルチアングル映像を生配信していた。24日はその映像の再配信となり、auスマートパスプレミアム会員全員が視聴できる。