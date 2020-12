歌手・倖田來未の楽曲「愛のうた」が、3日から1カ月間の期間限定で、auスマートパスプレミアム会員に無料プレゼントされる。

「愛のうた」は2007年9月に発売された37枚目のシングルで、儚く切ない恋愛を女性目線で綴ったラブバラード。「第49回レコード大賞」金賞を受賞し『第58回NHK紅白歌合戦』でも披露された、倖田を代表する1曲だ。

auスマートパスプレミアム会員限定無料プレゼントのダウンロード期間は、本日より、1カ月後の1月3日まで。

今年デビュー20周年を迎えた倖田は2日、「光」をテーマにした『angeL [MY NAME IS…]』、「闇」をテーマにした『monsteR [MY NAME IS…]』という2枚のアニバーサリーアルバムを同時リリースしている。