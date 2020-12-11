テレ玉(テレビ埼玉)では、正月恒例特番『第30回埼玉政財界人チャリティ歌謡祭』が、新型コロナウイルスの影響で開催延期されたことを受け、『埼玉政財界人チャリティ歌謡祭 29年間の出演者すべて見せます!スペシャル』が、1月1日(19:00～21:30)に放送される。

番組では、第1回から第29回まで全て出演している株式会社清水園の清水志摩子社長、親子三代にわたって29回出演の株式会社サイサンの川本武彦社長、全ての回の演奏で指揮を務めたバンドマスターの岡宏さんをゲストに迎え、当時の思い出やエピソードなどを聞いていく。

また、大野元裕・埼玉県知事をはじめ、奥ノ木信夫・川口市長、小野克典・桶川市長、木村徳治・(株)馬車道名誉会長、小島進・深谷市長、坂本和雄・大和輸送(株)社長、清水淳・東京ガス(株)埼玉支社長、清水勇人・さいたま市長、高橋福八・埼玉グランドホテル(株)会長、谷島賢・イーグルバス(株)社長、田村琢実・埼玉県議会議長、福岡聡・(株)埼玉りそな銀行社長、古谷松雄・杉戸町長、細井保雄・(株)ファイブイズホーム社長、山中和子・ケアハウス和みの里理事長という、県内政財界15人からの新春メッセージも紹介する。

司会は、堀尾正明と荒木優里テレ玉アナウンサー。再放送は、1月10日(19:00～21:30)に編成される。

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