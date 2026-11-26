江口洋介と松嶋菜々子が主演を務めるフジテレビ系ドラマ『救命病棟24時』(毎週月曜21:00～ ※TVer、FODで配信)の第7話が、23日に放送された。

孤高の天才救命医・進藤一生(江口)と、かつて彼の下で学んだ小島楓(松嶋)が、救命救急の最前線で命と向き合う姿を描く同ドラマ。第6シリーズとなる今作では、働き方改革や世代間の価値観の違いなど、時代とともに変化する医療現場の課題に切り込みながら、医師として失ってはいけないものを、令和の今だからこそ問いかけていく。

今回印象的だったのは、救命救急ドラマの醍醐味である派手なオペシーンに頼らず、医師と患者の向き合い方を通して“本当のやさしさ”を描いたことだ。さらに、27年前に進藤が残したカルテが若手医師を導くという、長い歴史を持つシリーズならではの展開も。時代が変わっても受け継がれる医師の信念と、本作が持つ人情ドラマとしての魅力を改めて感じさせる回となった。

患者への告知と涙――2人の研修医が直面した葛藤

今回驚いたのは、本シリーズ最大の醍醐味であるオペシーンがほとんど登場しなかったこと――少なくとも、物語のハイライトにおいてはオペシーンを持ってこなかった点だ。このシリーズが持つ本当の魅力は、緊迫した手術の描写がなくとも、医師と患者の悲喜こもごもを描く人情ドラマだけで十分に表現できる。本作はそれを証明してみせた。

第7話は、これまでスポットが当たってきた研修医たちと比べ、特に優秀なわけでも、野心があるわけでも、問題児でもない…一見すると地味で大きな引っかかりがなかった残りの2人、芽生(横田真悠)と達平(中山翔貴)に焦点が当てられた。医師を目指しながらも夢を諦めた母のために医師になった芽生と、患者に感情移入しすぎてしまい涙まで見せてしまう達平。そんな2人の“やさしい”研修医を通して、「本当の“やさしさ”とは何か」が問いかけられた。

そこで描かれたのは、どれほどつらい告知であっても、相手を元気づけたり傷つけまいとして事実を隠すことが本当のやさしさではない、という視点だ。答えを見つけられずにもがきながらも、患者のために思いを尽くし、考え抜くその過程こそが医師としての本当のやさしさなのではないか――そんなメッセージが胸に響いた。

また、患者の前で涙してしまうことも、その姿が患者の家族の心に届くことがあり、医師が感情を見せることが必ずしも悪いことではないと描かれていた点も印象深かった。

「自分で考えてみろ」進藤の厳しさににじむ温かさ

さらに今作らしさが光っていたのは、進藤が若い研修医に対して「自分で考えてみろ」と、厳しくも導くように促す姿だ。かつての荒削りな勢いだけでなく、経験を積んだ今だからこそ滲み出る丸みや深みを感じさせ、進藤が歩んできた時間の重みに感動させられた。

そして何より秀逸だったのは、進藤が27年前に書いたカルテをきっかけに、芽生自らがその意図を読み解き、覚悟を決めていく展開だ。過去の進藤の記録から現在の若手が学ぶという、長い歴史を持つシリーズならではの壮大な仕掛けが見事だった。その回想やカルテをたどる描写が、大げさに演出されすぎず、さりげなく織り込まれていた点も好感が持てた。

派手な救急処置を前面に出さずとも、人と人との向き合い方だけでこれだけの見応えを生み出せるのは、第6シリーズまで続く作品の懐の深さゆえだ。若手たちが次々とそれぞれの壁を越え始めた今、物語はいよいよ終盤へと向かう。進藤と小島、そして次世代の医師たちが最後にどんな答えにたどり着くのか、ますます目が離せない。