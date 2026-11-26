2029年大河ドラマの制作・主演発表会見が25日に行われ、主演の神木隆之介、脚本を手がける黒岩勉氏、制作統括の倉崎憲氏が登壇。進行を上原光紀アナウンサー(NHK)が務めた。

神木隆之介

神木隆之介、記者の質問に「いい質問でございますね」としみじみ

2029年放送の大河ドラマは、石田三成を主人公に据えた『三成のうた』に決定。石田三成役を神木が演じ、ドラマ『ストロベリーナイト』(フジテレビ系)、『グランメゾン東京』(TBS系)、『リブート』(TBS系)など数々のヒット作を手がけてきた黒岩氏が脚本を担当する。

会見の質疑応答で、記者から神木に「果物の柿、好きですか?」という質問が飛ぶと、神木は「いい質問でございますね」と感じ入るように返答。そして、「ちょっとこれからどうなるか検証してみたいですね」と、質問の背景にある石田三成と柿の関係については明言を避けながら、「(自分は)好きですよ。好きですけどね、一回そういう気持ちになって食べてみたいです」と回答した。

続いて、倉崎氏が「いい質問ですね」と改めて称賛すると、神木も「すごくいい質問です」とうなずきつつ、「すみません、こちらの準備不足でした」と謝罪。その上で「すごく素敵な質問で」と伝えていた。

黒岩勉氏「兵站に重点を置こうかなと思っております」

続いて、別の記者から黒岩氏に、兵站(へいたん)を担った石田三成の活躍をどのようにエンターテインメントとして面白く描こうと考えているのかという質問が。

黒岩氏は「おっしゃる通り、槍働きはあまり得意じゃなくて、いわゆる兵站ですね。今回の大河は、刀の切り合いというよりは、本当に兵站に重点を置こうかなと思っております」と明かし、「一瞬、地味かなと思われるかもしれないですけど、そっちにはそっちの素晴らしい戦いがありまして」と説明。

いかに時間や物量を守ってうまく運ぶかということが戦において重要だとされているとしつつ、「これは結構ちゃんとエンターテインメントになるドラマがそこに生まれるというふうに思っております」と自身の考えを述べた。

また、石田三成がどのように実務をこなしていたのかも描かれるのかと聞かれると、「おっしゃる通りです。そこで三成が活躍するっていうのと、あまりそこに焦点が当たったものは僕の中ではあんまり見たことがなくて」と黒岩氏。現在、時代考証の先生や監督とも打ち合わせをしているところだといい、どのように映像化していくかについて、「そこが面白くないと。そこが一個、今回の大河の挑戦ですね」と語った。