2029年大河ドラマの制作・主演発表会見が25日に行われ、主演の神木隆之介、脚本を手がける黒岩勉氏、制作統括の倉崎憲氏が登壇。進行を上原光紀アナウンサー(NHK)が務めた。

黒岩勉氏が神木隆之介を主演に希望した理由

2029年放送の大河ドラマは、石田三成を主人公に据えた『三成のうた』に決定。石田三成役を神木が演じ、ドラマ『ストロベリーナイト』(フジテレビ系)、『グランメゾン東京』(TBS系)、『リブート』(TBS系)など数々のヒット作を手がけてきた黒岩氏が脚本を担当する。

石田三成役に神木を希望した理由について聞かれ、黒岩氏は「石田三成は今までもいろんな形で描かれていると思うのですが、関ヶ原で敗れてしまったがゆえに、徳川の世の中になって、家康に歯向かった悪者として、長きにわたり語られてきた部分があると思うんですね」と切り出す。

続けて、「近年では評価が高まっているし、アニメーションやゲームでも大人気の武将になってきているんですけど」としつつ、悪者のように語られてきた部分に対して「三成は、やっぱり調べれば調べるほど、これだけの早い出世ができたっていう人は、あんなに冷たくて、いつも難しい顔で、机に向かって文ばっかり書いてるような人ではないんじゃないかっていう思いがありまして」と自身の考えを説明。

また、資料を調べる中で、石田三成が多趣味で好奇心旺盛な人物だったことが分かったそうで、「じゃあ今回はやっぱり好奇心旺盛で明るくて人間力のある三成にしようという結論になりまして。その時に、倉崎さんと二人で、もう神木さんだなって」と明かし、「神木さんがやっていただけるってなった瞬間に、これはいけるんじゃないかなって本当に思いましたね」と、神木の主演が決まった際の心境を語った。