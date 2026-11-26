2029年大河ドラマの制作・主演発表会見が25日に行われた。

上原光紀アナウンサー

上原光紀アナウンサーが司会を担当

会見冒頭、進行を務めた上原光紀アナウンサー(NHK)は「今日の発表会見に携わることができるのをずっと楽しみに今日を迎えたんですけれども」と切り出し、「会場に来てみますと、歴代大河の音楽、そしてツヤツヤのステージ、(ステージ上に)隠された何か……」と会場の雰囲気をレポート。

そして、「いつも仕事をしている現場とはまた全然違う雰囲気に、私自身もドキドキワクワク、大変高揚しております」と心境を明かし、「今日は短い時間ではありますが、会場の皆さんとともに楽しく盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします」と挨拶した。

制作統括の倉崎憲氏が2029年大河ドラマのタイトルを発表

続いて、制作統括を務める倉崎憲氏が登壇し、2029年大河ドラマのタイトルが『三成のうた』に決定したことを発表。「つまり、石田三成を主人公にした大河ドラマでございます。今まで三成は戦国大河の中で数々出てはきましたけども、主人公としては初めての大河ドラマになります」と説明した。

石田三成を主人公に選んだ理由について、倉崎氏は「昨年、連続テレビ小説『あんぱん』をやらせていただいて、何のために生まれて何をして生きるのかっていうところがずっと自分の中にも突き刺さっていて。どの時代を描くにしても共通しているのは、人はいつか死ぬということです。どう生きて、残された時間をどう使うのか。それを自分自身が突きつけられた時に、どういう大河ドラマを作りたいかなと思った時に、戦国武将の生き様、そして死に様を調べていました」と回顧。

その中で、石田三成が41歳という若さで亡くなったことを知ったそうで、「自分自身が放送される2029年に41歳を迎えるということもあって、三成に猛烈に興味をひかれまして。そこから片っ端から三成について調べていくうちに、この人物を大河ドラマの主人公にしたら面白いんじゃないかと考えるようになりました」と企画の経緯を明かし、「三成をど真ん中、主人公に据えるからこそ、今までの戦国大河とは違った、全く違った景色が見えてくるんじゃないかなと思っております」と話した。

同作の主人公・石田三成役を演じるのは、神木隆之介。そして、ドラマ『ストロベリーナイト』(フジテレビ系)、『グランメゾン東京』(TBS系)、『リブート』(TBS系)など数々のヒット作を手がけてきた黒岩勉氏が脚本を担当する。