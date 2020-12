映画『HiGH&LOW THE WORST』のスピンオフドラマ『6 from HiGH&LOW THE WORST』(日本テレビ 毎週木曜24:59〜 他放送 全6話)の場面写真が3日に公開された。

森崎ウィン

同作はEXILE TRIBEによるエンタテインメントPJ『HiGH&LOW』シリーズと、高橋ヒロシ(※高は、はしごだか)による不良漫画『クローズ』『WORST』のクロスオーバー映画のスピンオフドラマ。『クローズ』『WORST』の舞台である戸亜留市と、『HiGH&LOW』鬼邪高校が交差した世界を構築する。スピンオフドラマでは、映画『HiGH&LOW THE WORST』に登場した希望が丘団地(通称:絶望団地)の幼馴染6人(川村壱馬、中務裕太、小森隼、白洲迅、富田望生、矢野聖人)のその後の世界を描く。

11月19日より放送開始となり、本作でシリーズ初参戦となる森崎ウィン演じる謎の男・坂田基晃にも注目が集まっている。きょう3日放送の第3話では、楓士雄(川村)を探し続けていた基晃が、ついに楓士雄と出会う。まだ謎に包まれている基晃というキャラクターについて、川村は「楓士雄としてだけでなく、川村壱馬いち個人としても感情移入するところがある」と語っており、今後楓士雄とどう関わっていくのか物語の行く末にも注目となっている。森崎は楽しそうな子供のような表情、憂いや戸惑いも見える表情と、感情の赴くままコロコロと表情を多彩に変えていくが、場面写真でもその様子が見て取れる。

また、最終回(第6話)放送直前の19日19時より、オンライントークイベントの実施も決定。激闘の第5話放送日(17日)から2日後の開催となり、最終回を実はまだ観ていない川村・森崎とともに、どこよりも早く最終話をオンラインにて鑑賞できる。初めての2ショットとなる川村と森崎が1対1で、演技に懸ける想いから裏話まで、熱いトークをたっぷりと届ける予定となっている。