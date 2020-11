俳優の森崎ウィンが、映画『HiGH&LOW THE WORST』のスピンオフドラマ『6 from HiGH&LOW THE WORST』(11月19日スタート 日本テレビ毎週木曜24:59〜 他放送 全6話)に出演することが9日、明らかになった。

同作はEXILE TRIBEによるエンタテインメントPJ『HiGH&LOW』シリーズと、高橋ヒロシ(※高は、はしごだか)による不良漫画『クローズ』『WORST』のクロスオーバー映画のスピンオフドラマ。『クローズ』『WORST』の舞台である戸亜留市と、『HiGH&LOW』鬼邪高校が交差した世界を構築する。スピンオフドラマでは、映画『HiGH&LOW THE WORST』に登場した希望が丘団地(通称:絶望団地)幼馴染6人のその後の世界を描く。

森崎が演じるのは、楓士雄(川村壱馬)のことを探し回る、”謎の男” 坂田基晃。楓士雄との熱いバトルも感じさせる、2人が真正面から睨みあう場面写真も併せて初解禁となった。

また、絶大なパワーを持つ兄弟、尾々地真也(中務裕太)・正也(小森隼)の通称”オロチ兄弟”に深く関わっていく女子大生・市川真歩役に、昨年デビュー直後から、ミュージックビデオやドラマ、映画に出演が続く新人女優・見上愛、その”オロチ兄弟”の母親役として美保純が出演する。

そして、本作の挿入歌として、DOBERMAN INFINITYの「6 -Six-」「SO WHAT」が決定。「6 -Six-」は、前作から約1年後の12月2日リリースとなる、同グループ10枚目のシングルで、本作のための書き下ろしとなる。「ここが居場所だから」と幼馴染6人の気持ちに寄り添った、固い絆と仲間の大切さを現した歌詞も注目となっている。

ドラマの初回放送直前の19日19時より、オンライントークイベントの開催も決定した。幼馴染キャストの川村、中務、小森、白洲迅、富田望生、矢野聖人の6人と一緒に、どこよりも速くドラマ第1話をオンラインで鑑賞できる。配信はBARON STREAMにて税込2,200円。