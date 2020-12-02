アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2020FNS歌謡祭』が、きょう2日(18:30～23:28)に放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。

※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。

■18:30～

・絢香「三日月」

・ENHYPEN「Given-Taken」

・三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「RISING SOUL」

・SixTONES「NEW ERA」

・NiziU「Step and a step」

・FNS歌謡祭限定クリスマスメドレー

・DISH//「チキンライス」

・乃木坂46「赤鼻のトナカイ」

・Little Glee Monster「クリスマス・イブ」

■19:00頃～

・Aqours × ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ジングルベルがとまらない」

・木梨憲武 × 宇崎竜童 × 佐藤浩市「生きてるうちが花なんだぜ」

・King ＆ Prince「I promise」

・劇団四季『オペラ座の怪人』スペシャルメドレー

・郷ひろみ × ISSA（DA PUMP）× 松下奈緒「逢いたくてしかたない」

・柴咲コウ「BIRTH」

・德永英明 × 山崎育三郎「レイニー ブルー」

・松田聖子「風に向かう一輪の花」「瑠璃色の地球2020」

・水樹奈々×倖田來未「innocent starter」「you」

・特別企画 FNS歌謡祭 ミュージカル名作選

■20:00頃～

・IZ*ONE「Beware」

・尾上松也 × 京本大我(SixTONES)「じれったい」

・KAT-TUN「to the NEXT」

・DA PUMP「Fantasista～ファンタジスタ～」

・乃木坂46「僕は僕を好きになる」

・藤井フミヤ × 藤井尚之「星屑のステージ」

・藤井フミヤ × DISH// × 藤井尚之「ジュリアに傷心」

・松任谷由実 × 嵐「春よ、来い」「君のうた」

・森高千里「17才」

・山崎育三郎 × 宮野真守「君は薔薇より美しい」

・LA DIVA（森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン）「マイケル・ジャクソンメドレー」

・LiSA × 清塚信也「炎」

・特別企画 日本の歌謡界を牽引した偉大な作曲家・筒美京平 名曲集

■21:00頃～

・EXILE「Ti Amo」

・鬼束ちひろ「infection」

・菅田将暉「虹」

・DISH//「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」

・BTS「Dynamite」

・三浦大知「(RE)PLAY」

・Mr.Children「Brand new planet」

・中島みゆきの名曲特集

絢香「空と君とのあいだに」

工藤静香 × 宮本笑里「地上の星」

德永英明 × 生田絵梨花「わかれうた 」

・特別企画 FNS歌謡祭 名コラボレーション傑作選

■22:00頃～

・[Alexandros]「風になって」

・EXILE「RED PHOENIX」

・KinKi Kids「彗星の如く」

・King Gnu「三文小説」

・三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Best Friend's Girl」

・柴咲コウ「テルーの唄」

・JO1「Shine A Light」

・ジェジュン「たしかなこと」

・スモール3(出川哲朗・田中裕二・岡村隆史)と松任谷由実「きみのためにSuperman」

・中島美嘉 with 藤巻亮太「真冬のハーモニー」

・のりみょん「裸の心」

・浜崎あゆみ「オヒアの木」

・松任谷由実「知らないどうし」

・ジャニーズグループコラボ企画

KAT-TUN、King ＆ Prince、SixTONES

なお、第1夜に出演予定だったNEWSは、加藤シゲアキ、小山慶一郎の新型コロナウイルス感染を受け、出演を取りやめ。近藤真彦は、無期限芸能活動自粛のため、出演を辞退している。

12月2日現在の第2夜(12月9日18:30～22:48)出演アーティストは、以下のとおり。

aiko、嵐、E-girls、生田絵梨花、瑛人、AKB48、A.B.C-Z、小沢健二、GACKT、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、KENZO（DA PUMP）、櫻坂46、佐藤二朗、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、THE ALFEE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、JUJU、城田 優、Snow Man、Sexy Zone、田代万里生、谷村新司、東京事変、東京スカパラダイスオーケストラ、刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹、中川翔子、Novelbright、秦 基博、花總まり、ハラミちゃん、一青窈、日向坂46、福山雅治、三浦大知、宮本浩次、森山直太朗、山崎育三郎、Little Glee Monster、『レ・ミゼラブル』2021カンパニー、ほか