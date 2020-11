テクノポップユニット・Perfumeが26日、Spotify初のオンラインライブイベント「Tokyo Super Hits Live 2020」に生出演した。

「Tokyo Super Hits Live 2020」に出演したPerfume

同イベントにはPerfumeのほか、嵐、End of the World(SEKAI NO OWARI)、[Alexandros]、ビッケブランカ、Vaundy、マカロニえんぴつの計7組が出演。日本のポップシーンを彩るプレイリスト「Tokyo Super Hits」をコンセプトに、世界に向けてもその魅力を発信した。

6組目で登場したPerfumeは、「FLASH」「再生」を表現力豊かなダンスで披露。カメラに向かって手を振りながらあいさつすると、“あ~ちゃん”こと西脇綾香が「2020年にこの歌を歌わないで終わるなんて考えられない!」「ということで最後に楽しい曲をお届けして終わりたいと思います。みなさん、声出してくださいねー!」と呼び掛け、「チョコレイト・ディスコ」で締めくくった。

また、司会・ハリー杉山とのトークセッションでは、西脇が「ドームツアーから始まって、最後は(ステージに)立つことはできませんでしたが、私たちにとってすごく大切な年になりました」とコロナ禍の今年を振り返り、「ステイホーム期間とかも、会えないことが結成以来20年なかったので、会えない時に相手をどういうふうに思いやるのかとか、会わなくても次に会った時に全然会ってなかった感じがしない3人の関係性とか。逆に絆が深まりました」とメンバーへの思いを語る場面も。「死ぬまでにやってみたいことは?」の質問に対しては「懸垂」と答え、「嵐の櫻井翔さんが、めちゃくちゃ懸垂をバリバリにやるんですよ! 爽やかな風を吹かせながら。あれを見た時は本当にかっこいいと思って。私もやれるようになりたいです」と目を輝かせた。

3曲を終え、ステージ上から「さあ! この後は楽しみにしていた嵐さんです! みんなで観ましょう!」とトリを飾る嵐に繋げたPerfume。その後の嵐のトークパートでは、櫻井翔が「何よりもお伝えしたいのは、『チョコレイト・ディスコ』を聴けて非常に興奮しています。Spotifyありがとう! Perfumeありがとう!」と感謝すると、大野智は「確かに」と納得。二宮和也、松本潤、相葉雅紀も「Perfumeよかったよ!」「お疲れ様!」と盛り上がっていた。

(C)THINGS.