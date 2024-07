「チーム安部礼司」鹿児島“出張”決定！ 8月4日（日）『さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつり』内で生ラジオドラマ＆名刺配布イベント開催

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。この記事では、6月30日(日)放送のエンディングの模様を紹介。8月4日(日)に鹿児島県・枕崎市で開催される「TEAM安部礼司の大出張2024in鹿児島・枕崎~夏と花火と安部礼司~」について語りました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。この日のエンディングでは、今年も開催されるチーム安部礼司の“出張”が発表されました。8月3日(土)、4日(日)に鹿児島県・枕崎市で開催される夏祭り『さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつり』。同イベントのプログラムの1つ、エフエム鹿児島・公開録音のスペシャルゲストとして「TEAM安部礼司」の出演が決定しました。その名も「TEAM安部礼司の大出張2024in鹿児島・枕崎~夏と花火と安部礼司~」。TEAM安部礼司が出演するのは、イベント2日目で花火大会が開催される日の8月4日(日)18:00~20:00。生ラジオドラマ(観覧自由・無料)と、安部礼司のイベントでおなじみの“名刺配布”(事前応募・抽選)を実施します。※「名刺配布」は、事前応募による抽選となります。(抽選:200名様/応募締め切り:7月14日(日))安部礼司は「出張に⾏けることになったね~!」としみじみ語り、「『さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつり花火大会』にTEAM安部礼司が参戦ということで、どんな出張になるかワクワクしかないね~!」と楽しそうに話していました。詳細は「安部礼司」の公式Webサイトをご確認ください。開催日時:2024年8月4日(日)18:00~20:00場所:『さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつり』きばらん海メインステージ(鹿児島県枕崎市)イベントタイムスケジュール:18:00~生ラジオドラマ(観覧無料・観覧自由)、19:00~名刺配布(事前応募・抽選)、20:00~花火大会<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55