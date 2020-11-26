俳優の吉沢亮が主演を務める2021年のNHK大河ドラマ『青天を衝け』(来年2月14日スタート、毎週日曜20:00～)の新キャスト20人が26日に発表され、上白石萌音、川栄李奈、小池徹平らの出演が明らかになった。

上白石萌音

大河ドラマ第60作となる本作は、新一万円札の顔としても注目される渋沢栄一の生涯を描く物語。幕末から明治へ、時代の大渦に翻弄され挫折を繰り返しながらも、青天を衝くかのように未来を切り開き、約500の企業を育て約600の社会公共事業に関わった“日本資本主義の父”で、晩年は民間外交にも力を注ぎ、ノーベル平和賞の候補に2度選ばれている。

第12代将軍・徳川家慶役に吉幾三、第13代将軍・徳川家定役に渡辺大知、家定の正室・篤君(天璋院)役に上白石萌音、家定の乳母・歌橋役に峯村リエが決定。

慶喜の養祖母・徳信院役は美村里江、慶喜の正室・美賀君役は川栄李奈、江戸幕府の大老・井伊直弼役は岸谷五朗、老中・阿部正弘役は大谷亮平、老中・堀田正睦役は佐戸井けん太、海防掛・永井尚志役は中村靖日が演じる。

そして、福井藩主・松平慶永(春嶽)役は要潤、福井藩士・橋本左内役は小池徹平に決定した。

また、尾高家の母・尾高やへ役には手塚理美、尾高惇忠の妻・尾高きせ役には手塚真生。岡部藩代官・利根吉春役は酒向芳、剣術家・真田範之助役は板橋駿谷、儒学者・大橋訥庵役は山崎銀之丞、水戸藩士・藤田小四郎役は藤原季節が演じる。

さらに、慶喜の母・吉子(登美宮)役に原日出子、米国海軍軍人のマシュー・ペリー役にモーリー・ロバートソンが決定した。