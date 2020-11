映画『HiGH&LOW THE WORST』のスピンオフドラマ『6 from HiGH&LOW THE WORST』(11月19日スタート 日本テレビ毎週木曜24:59〜 他放送 全6話)の挿入歌が19日、明らかになった。

数原龍友

同作はEXILE TRIBEによるエンタテインメントPJ『HiGH&LOW』シリーズと、高橋ヒロシ(※高は、はしごだか)による不良漫画『クローズ』『WORST』のクロスオーバー映画のスピンオフドラマ。『クローズ』『WORST』の舞台である戸亜留市と、『HiGH&LOW』鬼邪高校が交差した世界を構築する。スピンオフドラマでは、映画『HiGH&LOW THE WORST』に登場した希望が丘団地(通称:絶望団地)幼馴染6人のその後の世界を描く。

挿入歌は、GENERATIONS from EXILE TRIBEのボーカル・数原龍友の「タイムカプセル」(12月4日配信)に決定。幼馴染キャストを演じる川村壱馬、中務裕太、小森隼、白洲迅、富田望生、矢野聖人の6人が初回放送直前オンライントークイベントを実施し、イベント内にて発表された。

映画『HiGH&LOW THE WORST』の劇中歌で、幼馴染6人たちの印象的なシーンで使用されている「Nostalgie」に続いての数原書き下ろし曲となる同局。映画での幼馴染6人を振り返りつつ、彼らが共に歩み強く固めていった絆も感じさせる歌詞にも注目となっている。さらに、本楽曲とともに数原の新たなアーティスト写真も初解禁され、本作の幼馴染6人が幼少期の日々を過ごした思い出の店・原沢商店のような雰囲気のビジュアルとなった。また、本作のメインビジュアルも完成。大人びた幼馴染6名の印象的な最新カットとともに、アツい闘いの予感も感じさせるものとなっている。