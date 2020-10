南條愛乃が加入してスタートした第2期fripSide。その第一弾シングル「only my railgun」がリリースされた記念すべき11月4日にリリースされる、ニューシングル「legendary future」のミュージックビデオが公開された。

「legendary future」は、TVアニメ『キングスレイド 意志を継ぐものたち』のオープニングテーマで、ストリングスアレンジが郷愁をさそう楽曲となっている。

●fripSide「legendary future」MV(YouTube Edit)

同じく11月4日には、南條愛乃加入後のアニメタイアップ曲を軸に厳選された30曲を収録した『the very best of fripSide 2009-2020』、そして八木沼悟志のメロディーワークと唯一無二の南條愛乃の歌声が絶妙なケミストリーを放つミディアム・バラード曲集『the very best of fripSide -moving ballads-』といったベストアルバム2作品もリリースされる。

さらに、コロナ禍の影響によって中止となったツアーの大阪・広島公演および横浜アリーナ公演が再度日程を調整し開催されること発表されているので、あわせてチェックしておきたい。

■fripSide Phase 2 : 10th Anniversary Tour 2019-2020 -infinite synthesis 5- [Re:]

・2021年01月03日(日) …… オリックス劇場

・2021年01月11日(月) …… 広島文化学園HBGホール

■fripSide Phase 2 : 10th Anniversary FINAL in YOKOHAMA ARENA

・2021年02月11日(木・祝) …… 横浜アリーナ

各詳細は公式サイトにて。