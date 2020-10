KinKi Kidsの映像作品13タイトルが、30日からAmazonプライム・ビデオのプライム会員対象作品として独占配信されることが24日、明らかになった。

KinKi Kids(左から堂本剛、堂本光一)

今回の配信タイトルは、デビュー20年イヤーの幕開けに行われたアリーナツアー「We are KinKi Kids Live Tour 2016 ~ TSUYOSHI KOICHI~」の日本武道館公演を含むKinKi Kidsのコンサートと、堂本光一、堂本剛それぞれのソロコンサートを合わせた合計13作品。

なお、「We are KinKi Kids Live Tour 2016 ~ TSUYOSHI KOICHI~」日本武道館公演の映像化は今回が初。配信に先立ち、29日に特設ページ「KinKi Kids Tour selection」がオープンする。

また、11月11日発売予定のDVD・Blu-ray『KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ThanKs 2 YOU』をAmazonで購入すると、Amazonオリジナル映像特典として未収録の「全部だきしめて」コンサート映像と未公開トーク映像のデジタル視聴コードが付いてくる。

■配信作品

「We are KinKi Kids Live Tour 2016 ~ TSUYOSHI KOICHI~(日本武道館公演)」

「We are φn' 39!! and U? KinKi Kids Live in DOME 07-08」

「KinKi you DVD (7月22日TOKYO DOME公演)」

「KinKi Kids concert tour J」

「KinKi Kids 2010-2011 ~君も堂本 FAMILY~」

「KinKi Kids Concert 2013-2014『L』」

「2015-2016 Concert KinKi Kids」

「We are KinKi Kids Dome Concert 2016-2017 TSUYOSHI & YOU & KOICHI」

「KinKi Kids CONCERT 20.2.21 -Everything happens for a reason-」

「堂本剛 東大寺LIVE2018」

「堂本剛 祈望 平安神宮 奉納演奏史 2014-2019(2018年公演)」

「KOICHI DOMOTO Concert Tour 2012 “Gravity”」

「KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2015 Spiral」