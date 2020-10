JR北海道は、「Go To トラベル」事業を利用する旅行者に向けて、地域共通クーポンで購入できるお得なきっぷ「Go To HOKKAIDO 乗り放題パス」と「Go To はこだてパスポート」を10月23日に発売した。

「Go To HOKKAIDO 乗り放題パス」は、北海道内の快速・普通列車の普通車自由席が1日間乗降り自由となるきっぷ。座席指定券を別途購入することで、快速・普通列車の普通車指定席も利用できる(特急列車は不可)。

「Go To はこだてパスポート」は、フリーエリア内のJR北海道と道南いさりび鉄道、函館市電、函館バスが1日間乗降り自由となるきっぷ。JR北海道においては快速・普通列車の普通車自由席が乗降り自由となり、特急券などを別途購入することで特急列車などの利用も可能となる。

いずれも発売期間・利用期間は2020年10月23日から2021年2月1日まで。利用者の地域共通クーポン有効期間内に購入でき、発売額はともに大人2,000円・こども1,000円。購入する際、地域共通クーポン(紙クーポン)1,000円以上が必要(地域共通クーポン1,000円分と現金1,000円の併用が可能)となる。

「Go To HOKKAIDO 乗り放題パス」はJR北海道のおもな駅や旅行センターで発売。「Go To はこだてパスポート」は函館駅、五稜郭駅、桔梗駅、七飯駅、大沼駅、大沼公園駅、森駅、八雲駅、長万部駅、奥津軽いまべつ駅、木古内駅、新函館北斗駅、ツインクルプラザ函館支店で発売される。