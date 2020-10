自己PRで英語力をアピールする場合と、英語で自己PR文を作成するときの書き方および例文について解説します。英語の面接対策で英会話教室を検討する場合のポイントについてもまとめていますので参考にしてください。

英語力を自分の強みとして自己PRするためのポイント

英語力を「強み」として自己PRする際のポイントは、次の3点です。

TOEICのスコアを伝える どのような目的で英語を身に付けたかを伝える 英語力を身につけるために努力したことを伝える

以下、順に解説します。

■TOEICのスコアを伝える

英語力を自己PRするにあたり、分かりやすい数字がTOEICのスコアです。企業によっては必要なTOEICの基準を定めている場合もあるため、応募する企業のTOEICの基準を確認しましょう。自分の点数がその基準を大きく上回っている場合は、自己PRに英語力を選んでも大丈夫です。

グローバル化に対応するため全社員に求められるTOEICのスコアは500点以上、国際部門で活躍するために求められるスコアは700点以上が目安となります。

■どのような目的で英語を身に付けたかを伝える

英語力をアピールする場合、忘れず伝えたいことが「どういう目的」で英語を勉強したかを説明できるようにしておきましょう。「なんとなく」と答えるよりも「将来は海外に出かけてさまざまな国の人と会話をしたいから」などでも問題ありません。

■英語力を身につけるために努力したことを伝える

英語力を身につけるための努力を伝えましょう。海外留学、海外でのボランティア活動など海外に出た経験でもいいですし、英会話教室に通った、独学で学んだ、でも問題ありません。

英語力を自分の強みとして自己PRするためのポイント

英語力を自己PRする例文

ここからは、英語力を自己PRする例文を紹介します。TOEICのスコアを軸にして説明していますが、他に英語力を示す客観的な成果があれば、積極的にアピールしましょう。

■海外留学で英語力を身につけた例文

私の長所は海外留学で身につけた英語力です。高校時代に英語を勉強してTOEICでは650点を獲得して英語力には自信がありました。しかし、大学1年のとき3カ月アメリカに留学し、自分の英語が通じないことにショックを受けました。しかしめげずに毎日周囲に話しかけていくうちにだんだん英語力が上がり、留学が終わるころには英会話に自信がつきました。帰国後TOEICを受験したところ、スコアは800点という結果を得ました。この英語力と積極性を活かし、貴社の国際進出に貢献したいと考えています。

■海外でのボランティア活動の例文

私の長所は海外でのボランティア活動で身につけた英語力です。高校時代、TOEICのスコアは500点前後と英語はあまり得意ではありませんでした。大学1年のとき、海外でのボランティア活動に興味を持ち、2週間のプログラムに参加しました。たった2週間の体験でしたが、2週間を通して自分の英語が通じることはなく、かなりつらい体験となってしまいました。その後、日本に戻った私は英語を勉強しなおし、TOEICのスコアが700を超えた大学2年の秋、再び同じ海外ボランティアに参加したところ、会話がある程度理解でき、スムーズなコミュニケーションができるようになりました。現在、私のTOEICスコアは800点を超えています。貴社でも英語力を活かしてグローバルな活動に貢献したいと考えています。

■日本で地道に独学して英語力を高めた例文

私の長所はコツコツ勉強を積み上げて培った英語力です。これからの時代英語力は必須だと感じた私は、大学でオンライン英会話教室を始めました。最初の実力テストでは、TOEICのスコアは400点と芳しくありませんでした。私は、24時間毎日受講可能なオンライン英会話教室を選び、毎日欠かさず1回のレッスンを受けるようにしました。その結果、大学3年生のときに受験したTOEICでは750点を突破し、この英語力と忍耐強さを活かし、貴社の国際事務の業務に貢献したいと考えています。

英語力を自己PRする例文

英語の自己PR文を作成する手順

英語の自己PR文を作成する手順について、順番に説明します。

■就活は履歴書、転職は職務履歴書向けの文章作成

就活の場合は履歴書に記載する200字程度の文章を作成します。転職の場合は、職務履歴書に記載する400字程度の自己PR文を作成した後、その内容を元に履歴書に記載する200字程度に要約します。

■英訳して文章量を調整する

日本語で文章を作成した後は、英訳して文章量を調整します。英語力がある場合は、日本語で自己PR文を作成する過程は省略して、英語で自己PR文を作成しても問題ありません。

■英語面接がある場合は面接用の英文も作成

英語の面接がある場合は、面接用の英文も作成しましょう。面接で自己PRする時間が分かっている場合は、その時間を目安に練習します。

面接対策でオンライン英会話教室を利用する場合は、作成した英文をベースに講師と面接の練習をしながら文章量の調節を行うといいでしょう。

英語の自己PR文を作成する手順

自己PRポイントの英語表現

自分の性格や行動で自己PRになる個性の一部を英語表現にしました。自分に当てはまる自己PRポイントを英訳する際参考にしてください。

英語表現 内容 Committed 仕事に対して熱心に取り組む Proactive 主体的に動く、前向きな姿勢 Focused 集中力がある Easy-going 大らかで付き合いやすい Creative 独創的、ユニークな発想ができる Trustworthy 信頼を寄せられる Hard-working 何事にも勤勉

複数ある長所の中から、面接を受ける企業と仕事内容と相性のいい長所をピックアップして、自己PRに利用しましょう。

自己PRポイントの英語表現

英語履歴書・職務経歴書の書き方の参考に! 自己PRの例文

ここからは、英語の履歴書・職務経歴書に記載する自己PRの英語例文を紹介します。自分の長所を最初に説明した後、その長所を活かしたエピソードを説明し、最後に会社ではその長所をどのように活かして活躍したいかを説明しましょう。

■積極性をアピールする例

英語 :

My strength is my passion for active negotiations with other companies and clients.

In my previous job, I was a technical leader in large projects. Five companies, including our own, form a team to share system development. When I joined the project, the team and technical team weren't very open and had 60 open issues. I tried to solve the problem early by actively interviewing other companies and clients. As a result, all 60 open issues have been resolved. The company received high praise and increased its annual income by 20%. I would like to utilize this passion to contribute to your company as an engineer and negotiator. 和訳 :

私の強みは、他の企業やクライアントと前向きに交渉する積極性です。以前の仕事では、大規模プロジェクトの技術リーダーでした。自社を含む5社がチームを組んでシステム開発を共有。私がプロジェクトに参加したとき、チームと技術チームはあまりオープンではなく、60の未解決の問題がありました。私は他の企業やクライアントに積極的にインタビューすることで問題を早期に解決しようとしました。その結果、60件の未解決の問題がすべて解決されました。同社は高い評価を受け、年収を20%アップしました。この積極性を活かして、エンジニアや交渉者として御社に貢献していく所存です。

■計画性をアピールする例

英語 :

My strength is the Forward thinking to keep the delivery date by making full use of bargaining power. In my previous job, I was developing Web services with five people as leaders. However, because the predecessor had a bad conversation with the customer, the customer did not understand the specifications very well, and unnecessary specification changes occurred frequently. I explained the specifications to customers every day, listened to each member's problems, and assigned supporters as needed. As a result of having a close conversation with the customer, the specifications did not change after that, and the delivery date was safely met. I would like to contribute to your company as a project manager by utilizing this Forward thinking. 和訳 :

私の強みは、交渉力を駆使して納期を守るという前向きな考え方です。 以前の仕事では、5人をリーダーとしてWebサービスを開発していました。 ただ、先代はお客様との会話が悪かったため、お客様が仕様をよく理解しておらず、不必要な仕様変更が頻繁に発生していました。毎日お客様に仕様を説明し、各メンバーの問題点を聞き、サポーターを任命しました 必要。 お客様との緊密な会話の結果、その後仕様は変わらず、納期は無事でした。 この前向きな考え方を活かして、プロジェクトマネージャーとして貴社に貢献していきたいです。

■責任感をアピールする例

英語 :

My strength is a sense of responsibility to get the job done even in difficult situations. I used to work as a hotel supervisor in my previous job. In order to make our guests feel comfortable, we paid particular attention to cleaning the hotel, always checking the situation after the bed was made, and striving to maintain the cleaning level. One day, an emergency occurred in which the arrival of linen was delayed and bed makeup could not be made. I immediately contacted all the other linen companies and urgently procured the required number of linens. In addition, we have devised ways to reduce bed-making time by securing personnel for bed-making across departments. As a result, we were able to provide the room by the check-in time. I would like to contribute to your company's business performance by working with this sense of responsibility. 和訳 :

私の長所は困難な状況でも仕事を完遂する責任感です。私は、前職でホテルのスーパーバイザーとして働いていました。お客様に心地いい時間を過ごしていただくため、ホテルの清掃には特に気を使い、ベッドメイクが終わった後の状況はいつもチェックして、清掃レベルの維持に努めていました。そんなある日、リネンの入荷が遅れてベッドメイクができなくなるという緊急事態が発生しました。私はすぐに、他のリネン会社にすべて連絡し、必要な数のリネンを至急調達しました。さらに、部署を超えてベッドメイキングに当たる人員を確保し、ベッドメイクの時間を短縮するように工夫しました。その結果、チェックインの時間までに部屋の提供ができるよう間に合わせました。この責任感を活かして仕事をすることで、御社の業績に貢献をしたいと私は考えます。

英語面接対策で英会話教室を選ぶポイント

英語の面接を受ける前に、英語面接対策として英会話教室を利用するのもおすすめです。英語面接対策用に英会話教室を選ぶポイントは、次の3つです。

オンライン受講が可能か 費用と受講期間は? 面接先に合ったコースがあるかどうか

以下、順に紹介します。

■オンライン受講が可能か

仕事が忙しくなかなか時間が取れない場合は、オンライン英会話教室を選びましょう。中には24時間受講可能な教室もあり、好きな時間に自宅で英会話を学べます。面接対策なので、できれば対面で練習をしたいところですが、時間的に難しい場合の選択肢として検討してください。

■費用と受講期間は?

オンライン英会話教室の場合、英語面接対策コースには2パターンあります。ひとつは、受講回数と受講費用が決まっているパターン、もうひとつは1カ月の受講回数と月額が決まっているパターンです。

レッスン単価は、月額制の場合は1回あたり数百円から。回数が決まっているコースは1回あたりの単価が数千円と高めに設定されている場合もあります。

短期集中出回数が決まっている方が集中できるという方は受講回数が決まっているコースが向いています。好きな時間に時間を取って勉強を進めたい場合は月額コースがおすすめです。

■面接先に合ったコースがあるかどうか

英語面接をする企業のタイプに合わせたコースを用意している英会話教室もあります。国際機関やMBA留学など、特徴に合わせて選べるコースがある場合はそちらを優先するとより実践的な面接対策ができます。

英語は自己PRにも有効!

現代は、日本企業でも英語ができる人材を求めているケースが多く、英語力を自己PRすることで、就活や転職でも有利に働きます。また、外資系企業や海外企業へ就職する場合は、英語で履歴書や職務経歴書を用意し、英語で面接を突破しなければなりません。

自己PRをする場合は、自分の長所を端的に説明し、相手企業にとって自分がどのように活躍するかをイメージしてもらうことが重要です。日本語で表現する場合も英語で表現する場合も、自分の長所を生かしてどのように働くかという説明で締めくくることを忘れないようにしましょう。