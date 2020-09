やる気が出ないときや行動を起こしたいのに体が動かない。そんなときに役に立つのが、「5秒ルール」です。やるべきこと「5・4・3・2・1」とカウントダウンをして動き出す――という至極単純な作業です。

5秒ルールを実践していくと、人生に余裕が生まれて躊躇する気持ちがなくなり、運命が次第に好転していくといわれています。

以下、5秒ルールの詳しい成り立ちやメリットについて紹介していきます。

5秒ルールの提唱者であるメル・ロビンス氏は、ミズーリ州カンザスシティ生まれで、ダートマス大学、ボストン大学ロースクールを経て弁護士になった人物です。

41歳の時、転職に失敗したメル・ロビンス氏は、夫の仕事もうまくいかなくなり、家庭生活が崩壊していったのだそう。失意の中で観た、テレビコマーシャルのロケット発射シーンから「5秒ルール」のアイデアが浮かんだ同氏は、それを実践することで人生が好転していったのだといいます。

How to stop screwing yourself over | Mel Robbins | TEDxSF (TEDx Talks)